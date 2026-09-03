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अयोध्या में चंपत राय से मिले नए महासचिव गोविंद देवगिरी महाराज, अनिल मिश्रा भी रहे मौजूद

अयोध्या में ट्रस्ट का महासचिव बनाए जाने के बाद महंत गोविंद देवगिरी महाराज ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की. कारसेवक पुरम स्थित भरत कुटी में दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई.

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महंत गोविंद देवगिरी महाराज ट्रस्ट के महासचिव बनाए गए हैं. (Photo- ITG)
महंत गोविंद देवगिरी महाराज ट्रस्ट के महासचिव बनाए गए हैं. (Photo- ITG)

अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक में महासचिव का पद मिलने के बाद महंत गोविंद देवगिरी महाराज ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की. दोनों के बीच कारसेवक पुरम स्थित भरत कुटी में बंद कमरे में बातचीत हुई. इस दौरान ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे.

महंत गोविंद देवगिरी महाराज की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर ट्रस्ट में बदलाव हुआ है. चंपत राय और अनिल मिश्रा इस मामले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. चंपत राय ने इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महासचिव पद छोड़ा था.

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नाम के ऐलान के बाद भी दो घंटे चली थी बैठक

महासचिव बनने के बाद गोविंद देवगिरी महाराज और चंपत राय की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है. इससे पहले दोनों के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत करीब कई घंटे तक चली थी. इससे पहले जुलाई में भी दोनों की मुलाकात हुई थी. यह मुलाकात गोविंद देवगिरी महाराज के नए महासचिव के तौर पर नाम के ऐलान के बाद हुई थी.

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चढ़ावा चोरी की शिकायतों के बाद चंपत राय को पद से हटाया गया

चढ़ावा गिनती में कथित अनियमितताओं के मामले में एसआईटी जांच भी शुरू हुई थी. इसके बाद चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. बाद में गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा था कि चंपत राय की मुख्य गलती अपने करीबी सहयोगियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना थी, न कि जानबूझकर कोई गलत काम करना.

यह भी पढ़ें: अयोध्या: राम मंदिर में बदलेगा 6 साल पुराना सिस्टम, CEO की होंगी ये बड़ी जिम्मेदारियां

अब महासचिव का पद मिलने के बाद चंपत राय से उनकी बंद कमरे में हुई मुलाकात चर्चा में है. बैठक में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा की मौजूदगी भी रही.

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