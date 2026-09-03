9 महीने में 7 बार 90s... वैभव सूर्यवंशी को शतक की फिक्र नहीं, बड़े शॉट की रहती है तलाश!

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा रखा है. एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड उनके नाम हो रहे हैं. बड़ी पारियां लगातार आ रही हैं, लेकिन एक चीज है जो उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है- वो है नर्वस नाइंटीज में आउट होना. दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ वैभव पहली पारी में 92 रनों पर आउट हुए थे. वैभव पिछले नौ महीनों में सातवीं बार 90s में अपना विकेट गंवा चुके हैं.

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ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान उन्हें एक जीवनदान भी मिला, लेकिन इसका फायदा उठाने के बावजूद वह शतक तक नहीं पहुंच सके. हर्ष दुबे की गेंद पर वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और 92 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे थे. यानी एक बार फिर वह शतक से सिर्फ कुछ रन दूर रह गए. इस बार भी उनका आउट होने का अंदाज उनके आक्रामक स्वभाव के मुताबिक ही रहा- 90 के पार पहुंचने के बाद भी उन्होंने जोखिम लेने से परहेज नहीं किया.

वैभव सूर्यवंशी के पिछले नौ महीनों के आंकड़े इस कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं. इस दौरान वह अलग-अलग फॉर्मेट और प्रतियोगिताओं में 90s में आउट हुए हैं. मेघालय के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में वह 93 रनों पर आउट हुए थे. इसके बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 96 रन बनाए. IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 93, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 97 और गुजरात टाइटन्स (GT) के विरुद्ध 96 रनों पर आउट हुए. श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में भी वैभव ने 94 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जबकि दलीप ट्रॉफी के इस मुकाबले में उनका स्कोर 92 रहा.

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इन सात पारियों में वैभव सूर्यवंशी के आउट होने का तरीका भी एक जैसा नहीं रहा. मेघालय के खिलाफ वह एलबीडब्ल्यू हुए थे. श्रीलंका-ए के खिलाफ 94 रन बनाने के बाद मिड-ऑफ पर कैच दे बैठे. आईपीएल 2026 में भी उनके कुछ नाइंटीज बड़े शॉट खेलने की कोशिश में खत्म हुए. सेंट्रल जोन के खिलाफ भी कहानी कुछ अलग नहीं रही. 92 रनों तक पहुंचने के बाद उन्होंने हर्ष दुबे की गेंद को छक्के के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे.

वैभव सूर्यवंशी के डिस्मिसल्स (90s में)

93- बनाम मेघालय, 4 नवंबर 2025, पटना

96- बनाम स्कॉटलैंड U-19, 10 जनवरी 2026, बुलावायो

93- बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 19 मई 2026, जयपुर

97- बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 27 मई 2026, न्यू चंडीगढ़

96- बनाम गुजरात टाइटन्स, 29 मई 2026, न्यू चंडीगढ़

94- बनाम श्रीलंका-ए, 21 जून 2026, दांबुला

92- बनाम सेंट्रल जोन, 31 अगस्त 2026, बेंगलुरु

वैसे वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 90s का सिलसिला नहीं बढ़ाया, बल्कि दलीप ट्रॉफी में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. वैभव ने 15 साल और 157 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था. इसके साथ ही वह दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 16 साल 23 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाने वाले लक्ष्मण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा. यानी वैभव के लिए यह पारी एक साथ खुशी और निराशा लेकर आई. उन्होंने इतिहास रचा, शानदार 92 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर शतक का इंतजार बढ़ गया.

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