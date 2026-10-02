IND vs WI: सिराज-नीतीश IN, ये 2 खिलाड़ी OUT... मुल्लांपुर ODI में बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर (शनिवार) को मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम ओडीआई में 8 विकेट से जीत हासिल की थी. फिर गुवाहाटी में हुए सीरीज के दूसरे मुकाबले को भी उसने इसी अंतर से जीता था. अब भारतीय टीम की निगाहें वेस्टइंडीज का 3-0 से सूपड़ा साफ करने पर है.

और पढ़ें

पहले दो मैचों में भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. दूसरे ओडीआई में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन बनाए थे. टीम के तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाए. इसके जवाब में भारत ने 43.3 ओवर्स में 406 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए. इससे पहले शुरुआती ओडीआई में शुभमन और विराट कोहली के बल्ले से शतक निकले थे.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान से दो-दो बार भिड़ सकती है टीम इंडिया... क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल की पूरी ABCD समझिए

अब तीसरे ओडीआई से पहले सबसे बड़ा सवाल भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर है. प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे मैच से बाहर हो चुके हैं. वहीं नमन धीर की फिटनेस पर भी आशंकाओं के बादल हैं. नमन दूसरे वनडे के दौरान गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे. ऐसे में प्लेइंग-11 में दो बदलाव तय दिख रहे हैं. प्रसिद्ध की जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है. वहीं नीतीश कुमार रेड्डी की भी प्लेइंग-11 में वापसी हो सकती है. नीतीश को पहले मुकाबले में मौका मिला था, लेकिन उस मैच में वो गेंद से काफी महंगे साबित हुए थे.

Advertisement

उधर तीसरे ओडीआई में मेहमान टीम वेस्टइंडीज की कोशिश सीरीज का अंतर कम करने की होगी, जबकि भारत के पास 3-0 से सीरीज खत्म करने का मौका रहेगा. शाई होप की अगुवाई में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज तो खूब रन बना रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में काफी कमियां नजर आ रही हैं.

तीसरे ODI में भारत की संभावित प्लेइंग 11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी और गुरनूर बरार.

तीसरे ODI में वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग-11: जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), आमिर जंगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स और विटेल लॉज

भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर.

वेस्टइंडीज का स्क्वॉड: जॉन कैम्पबेल, ज्वेल एंड्रयू, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), आमिर जंगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, कीमो पॉल, शमर जोसेफ और विटेल लॉज.

वेस्टइंडीज का भारत दौरा

पहला वनडे: भारत की 8 विकेट से जीत, तिरुवनंतपुरम

दूसरा वनडे: भारत 8 विकेट से जीता, गुवाहाटी

तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (मुल्लांपुर)

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)

दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची)

तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर)

चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद)

पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)

---- समाप्त ----