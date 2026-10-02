scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Grah Gochar 2026: होगी छप्पड़फाड़ कमाई! अक्टूबर का महीना 7 राशियों के लिए रहेगा दमदार

Grah Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अक्टूबर का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. इस महीने कई बड़े ग्रहों के गोचर और लक्ष्मी नारायण, हंस व बुधादित्य जैसे शक्तिशाली राजयोगों के निर्माण से 7 राशियों के जीवन में बंपर बदलाव आने वाले हैं.

Advertisement
X
अक्टूबर ग्रह गोचर और राजयोग 2026 (Photo: AI Generated)
अक्टूबर ग्रह गोचर और राजयोग 2026 (Photo: AI Generated)

Grah Gochar 2026: अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है. वैदिक ज्योतिष में अक्टूबर के महीने को बेहद खास और महत्वपूर्ण माना गया है. इस दौरान कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे और कई प्रमुख ग्रहों का गोचर भी होने वाला है. ग्रहों की इस स्थिति के कारण कई शुभ योग और राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिसका सीधा असर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि यह अक्टूबर का महीना किन राशियों के लिए बेहद लकी रहने वाला है. 

अक्टूबर में बन रहे हैं खास राजयोग और ग्रहों की स्थिति

पंचांग के अनुसार, इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी स्थिति में बदलाव करेंगे. तुला राशि में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है. इसके अलावा, कर्क राशि में गुरु हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं. महीने के मध्य में यानी 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा, जहां बुध के साथ मिलकर यह 'बुधादित्य राजयोग' बनाएंगे. इसके अलावा सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु जैसे प्रमुख ग्रह भी विभिन्न राशियों में संचरण करेंगे, जिसके प्रभाव से कुछ चुनिंदा राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Navpancham Rajyog 2026
खत्म हुआ इंतजार! 4 अक्टूबर को महालक्ष्मी राजयोग, 4 राशियां होंगी मालामाल
Surya Gochar
अक्टूबर में 5 राशियों पर संकट! तुला राशि में सूर्य गोचर से बढी मुश्किलें
surya gochar 2026
नीच राशि में सूर्य की एंट्री, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा!
Rahu Gochar 2026
शनि की राशि में प्रवेश करेंगे राहु, 3 राशियों को होगा लाभ
Lucky 4 zodiac signs in Mercury's sign.
बुध का नक्षत्र परिवर्तन आज, 12 दिन तक 5 राशियों के लिए धन लाभ के योग

वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आया है. जीवन में चल रही पुरानी परेशानियां और मानसिक तनाव अब कम होने लगेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा.

Advertisement

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों को इस महीने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपकी वित्तीय स्थिति (Financial Situation) काफी स्टेबल और मजबूत रहने वाली है. अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि वालों के लिए यह महीना विशेष रूप से फायदेमंद रहने वाला है. जो लोग व्यापार या बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए समय बेहद शुभ और मुनाफा कमाने वाला रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में व्यावसायिक मोर्चे पर लाभ मिलने के प्रबल योग हैं. यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या कार्यस्थल पर नई पहचान मिल सकती है.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि में कई ग्रहों की युति होने के कारण इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है. घर-परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रुके हुए सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना उपलब्धियों भरा रहेगा. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दौरान आपको बेहतरीन जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

Advertisement

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए यह पूरा महीना उत्तम फलदायी रहेगा. नौकरी और करियर में सफलता मिलने के साथ-साथ दोस्तों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vande Bharat Surat-Udaipur: बुकिंग चालू... इस तारीख से दौड़ेगी सूरत-उदयपुर वंदे भारत, देखें टाइम टेबल |
    68500 शिक्षक भर्ती: '8 साल से मिले सिर्फ आश्वासन', आरक्षण की मांग को लेकर अनुप्रिया पटेल से मिले अभ्यर्थी; CM योगी से समाधान की गुहार |
    'मुझे पता था ये लास्ट पुश होगा, हमले के बीच कॉकपिट का दरवाजा खोला...', कैप्टन स्मित ने बयां किया मंजर |
    गांधी जयंती पर CM योगी ने बापू-शास्त्री को किया नमन, खादी पर 25% छूट का ऐलान |
    दुनिया का सबसे पुराना पेड़... 4 हजार साल से भी ज्यादा है इसकी उम्र |
    भाजपा की सहयोगी पार्टी के दो विधायक राज्यसभा चुनाव में देंगे सपा को वोट, पार्टी अध्यक्ष ने खुद दी जानकारी |
    'मुझे हनुमान जी ने बचाया', स्मित मछार की PM मोदी से बातचीत में भगवद गीता का भी जिक्र |
    'स्मित, मैं बस एक कॉल दूर हूं...', PM मोदी ने बढ़ाई 170 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन की हिम्मत |
    कैप्टन स्मित ने PM मोदी को बताया अपना आदर्श, 9 मिनट VIDEO कॉल में हुई खास बात |
    बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 का क्रेज, इमोशनल हुई डायरेक्टर की पत्नी, बोली- परिवार...
    Advertisement