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लस्ट स्टोरीज में दिए स्टीमी सीन्स, अब कराया न्यूड फोटोशूट, चर्चा में 29 साल का एक्टर

रणवीर सिंह के बाद अब गुरफतेह पीरजादा के न्यूड फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. हॉस्टल के कमरे में ऐसी तस्वीर देख वरुण सूद भी कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए.

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गुरफतेह पीरजादा के फोटोशूट ने मचाया धमाल (Photo: Screengrab)
गुरफतेह पीरजादा के फोटोशूट ने मचाया धमाल (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में इन दिनों एक एक्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है. ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में नजर आए एक्टर गुरफतेह पीरजादा ने एक मैगजीन के लिए ऐसा फोटोशूट कराया है, जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए. तस्वीर में गुरफतेह बिना कपड़ों के हॉस्टल के कमरे में फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं. वहीं, पीछे बंक बेड पर दो लड़के सोते दिखाई दे रहे हैं. कैमरे की तरफ देखते हुए एक्टर ने अपने हाथों से शरीर को ढका हुआ है. उनकी यह तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

इनसे पहले रणवीर सिंह भी न्यूड फोटोशूट के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं. उस वक्त एक्टर की खूब किरकिरी हुई थी. 

न्यूड फोटोशूट देख फैंस बोले- भाई, आउटफिट कहां से लिया?

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गुरफतेह ने यह फोटोशूट एक मैगजीन के लिए कराया है. मैगजीन ने तस्वीर शेयर करते हुए एक्टर के अब तक के सफर को भी याद किया. कैप्शन में बताया गया कि गुरफतेह ने अपने करियर में कई बार रिजेक्शन झेला, खुद को नए सिरे से तैयार किया और मुश्किल दौर के बावजूद लगातार काम करते रहे. उनके अलग-अलग किरदारों और अभिनय के अंदाज का जिक्र करते हुए मैगजीन ने कहा कि गुरफतेह का सफर अभी जारी है और वह हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं.

हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान उनके करियर से ज्यादा इस अनोखे फोटोशूट पर टिक गया. एक्टर वरुण सूद ने तस्वीर पर मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, ‘स्टाइलिंग किसने की है?’ इस पर सिंगर जोनिता गांधी ने भी मजेदार रिएक्शन दिया. वहीं, एक फैन ने पूछा, ‘आउटफिट की डिटेल्स बताओ प्लीज.’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘भाई, साल का सबसे शानदार आउटफिट!’ एक अन्य ने कमेंट किया, ‘लस्ट स्टोरीज सीजन 3 से अभी तक उबर नहीं पाए हो क्या?’

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‘लस्ट स्टोरीज 3’ में भी दिखाया था बोल्ड अंदाज

गुरफतेह पीरजादा हाल ही में एंथोलॉजी फिल्म ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में नजर आए थे. फिल्म में उन्होंने किरण राव के निर्देशन वाले सेगमेंट में काम किया था, जिसमें उनके साथ नई एक्ट्रेस सना थंपी भी थीं. फिल्म में उनके किरदार और अब इस फोटोशूट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं.

डेब्यू के बाद लगा था सब ठीक हो रहा है, फिर बंद हो गए 7 प्रोजेक्ट

गुरफतेह की यह तस्वीर ऐसे वक्त पर वायरल हुई है, जब एक्टर अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देख चुके हैं. फिल्म ‘गिल्टी’ से डेब्यू करने के बाद उन्हें लगा था कि अब सबकुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

फिल्म ‘लस्ट स्टोरीज 3’ की रिलीज से पहले गुरफतेह ने इंस्टाग्राम पर अपने करियर के संघर्षों को लेकर एक भावुक नोट लिखा था. उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में उनके सात प्रोजेक्ट बंद हो गए. इन लगातार झटकों ने उनका आत्मविश्वास तक हिला दिया था. एक्टर ने यह भी बताया कि वेब सीरीज ‘क्लास’ के दूसरे सीजन के बंद होने के बाद वह काफी टूट गए थे.

ऐसे मुश्किल दौर में किरण राव ने उन्हें ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में काम करने का मौका दिया, जिसके लिए उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया.

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‘गिल्टी’ से ‘द रिवोल्यूशनरीज’ तक, अब अनन्या पांडे संग दिखेंगे

गुरफतेह पीरजादा ने ‘गिल्टी’ के बाद ‘हम भी अकेले तुम भी अकेले’ (2021), ‘ब्रह्मास्त्र’ (2022), वेब सीरीज ‘क्लास’ (2023) और ‘कॉल मी बे’ (2024) में काम किया है. हाल ही में वह ‘द रिवोल्यूशनरीज’ में अपने किरदार को लेकर भी चर्चा में रहे.

अब गुरफतेह जल्द ही ‘कॉल मी बे’ के अगले सीजन में नजर आएंगे. इस बार वह अनन्या पांडे के लव इंटरेस्ट का किरदार निभाते दिखेंगे. एक तरफ मैगजीन कवर पर उनका बोल्ड अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है, तो दूसरी तरफ उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी फैंस उत्साहित हैं.

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