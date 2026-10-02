'किसी दल में नहीं जा रहा, आपका फैसला सही, क्षमा चाहता हूं', आकाश आनंद का मायावती को ओपन लेटर

बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद ने मायावती को खुला पत्र लिखकर अपने बारे में चल रही अटकलों पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि वह किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहे हैं, न आज और न कभी. आकाश ने मायावती को अपनी राजनीतिक गुरु, प्रेरणा और बुआ मां बताते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति में जो कुछ सीखा, उनके मार्गदर्शन में ही सीखा. उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी को गलत समझा गया.

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आकाश आनंद ने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में उनके बारे में कई तरह की खबरें और अफवाहें चल रही हैं. उन्होंने साफ किया कि BSP उनके लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि उनका परिवार है. उन्होंने कहा कि वह अपनी बात सीधे मायावती और पूरे बहुजन समाज के सामने रखना चाहते हैं.

परम आदरणीय बहन जी,



आप मेरी राजनैतिक गुरु हैं, मेरी प्रेरणा हैं, और मेरी बुआ माँ भी हैं।



राजनीति में मैंने जो कुछ सीखा, वो आप से ही सीखा, जो कुछ किया, आपके मार्गदर्शन में किया। इसलिए आज अपनी बात सीधे आपके सामने और पूरे बहुजन समाज के सामने रखना चाहता हूँ।



पिछले कुछ दिनों से… — Akash Anand (@AnandAkash_BSP) October 2, 2026

अशोक सिद्धार्थ को लेकर मायावती के फैसले का समर्थन

आकाश ने श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने और उनके संन्यास के मायावती के फैसले को पूरी तरह उचित बताया. उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के साथ खड़े हैं. आकाश ने लिखा, "रिश्ते अपनी जगह हैं, पर मिशन उनसे बड़ा है." उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर पार्टी और आंदोलन का हित रखना उनकी जिम्मेदारी है.

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'मेरी चुप्पी को गलत समझा गया'

आकाश ने बताया कि उस समय उन्होंने खुद को सोशल मीडिया से दूर कर लिया था, इसलिए मायावती की पोस्ट को रिपोस्ट नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि उनकी इस चुप्पी को गलत समझा गया और अफवाहों को जगह मिली. आकाश ने लिखा कि अगर इससे मायावती को ठेस पहुंची है तो वह उनसे माफी मांगते हैं.

उन्होंने कहा कि वह सिर्फ मायावती के नेतृत्व में फिर से पार्टी और मिशन की सेवा करने का अवसर चाहते हैं. आकाश ने कहा कि विश्वास शब्दों से नहीं, काम से बनता है और वह अपने आचरण और मेहनत से इसे साबित करेंगे.

अंत में आकाश ने कहा कि बाबा साहेब का मिशन, मान्यवर साहेब का रास्ता और मायावती का नेतृत्व ही उनकी राजनीति है.

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