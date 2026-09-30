scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India vs West Indies 2nd ODI Live Score: वेस्टइंडीज की संभली शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश

IND vs WI 2nd ODI Live Score: पहला मैच हारने के बाद वेस्टइंडीज की टीम वापसी की कोशिश करेगी. दूसरी तरफ गिल और कोहली अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए आज बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे.

Advertisement
X
भारत-वेस्टइंडीज में जोरदार टक्कर. (PHOTO: X@BCCI)
भारत-वेस्टइंडीज में जोरदार टक्कर. (PHOTO: X@BCCI)

IND vs WI 2nd ODI Live Score: गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले के लिए आकिब नबी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. वेस्टइंडीज की टीम में चार बड़े बदलाव किए गए हैं.

शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है. ऐसे में आज का मुकाबला जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर भी कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs WI 2nd ODI
IND vs WI: शतक ठोकने के बाद टीम से बाहर खतरनाक खिलाड़ी
Virat Kohli
कोहली फिर बरसने को तैयार, पेस में फंसा पेच, टीम में होगा बदलाव?
India's star wicketkeeper-batter Rishabh Pant in this frame. (Getty)
'बुरा लगता है...', ODI टीम से बाहर रहने पर छलका ऋषभ पंत का दर्द
Pragyan Ojha
अगरकर के बाद प्रज्ञान ओझा बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर?
Virat Kohli
कोहली की किस बात पर फिदा हुए कोच? मैच से पहले खोला राज

पहले मैच में टीम इंडिया का अंदाज बेहद खौफनाक रहा था. वेस्टइंडीज के 296 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान शुभमन गिल और दिग्गज विराट कोहली ने नाबाद शतकीय पारियां खेली थीं और भारत ने सिर्फ 41.4 ओवरों में ही मैच आसानी से अपने नाम कर लिया था.

गुवाहाटी की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मौज कराती आई है. यहां की फ्लैट पिच, अच्छी बाउंस और छोटी बाउंड्री छक्कों-चौकों की बरसात के लिए जानी जाती है, जबकि शाम को ओस आने से बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

Advertisement

वहीं मौसम की बात करें तो दोपहर में हल्की बारिश या गरज-चमक के आसार हैं, लेकिन शाम तक मौसम साफ होने की उम्मीद है जिससे फैन्स को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकटीकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, केसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, विटेल लॉज.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Optical Illusion: सब 12 ही खोज पाते हैं, मगर हैं 16! आप खोज सकते हैं सारी बिल्लियां? |
    'केरल में CPM ही सबसे बड़ा हिंदू संगठन', बीजेपी नेता ने बताया राज्य में क्यों नहीं बढ़ पा रही बीजेपी |
    पत्नी को लाने पर आपत्ति से भड़का था CISF जवान! कठुआ गोलीकांड में 4 जवानों की मौत पर खुलासा |
    बंद हो सकती है लोगों की चहेती Yamaha R15M... ये बाइक बनेगी वजह |
    'बुरा लगता है...', टीम इंडिया की ODI टीम से बाहर रहने पर छलका ऋषभ पंत का दर्द |
    दिल्ली का ये होटल गंदगी में 'फाइव स्टार'... FSSAI ने सस्पेंड कर दिया लाइसेंस |
    'कल होगा कांड', गर्लफ्रेंड को भेजे 1 लाख मैसेज, सिंगर बनने का सपना देखने वाला पादरी बना पत्नी का कातिल? |
    'इस मामले को नजर लग गई है, तारीख पर तारीख...' कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर SC में फिर टली सुनवाई |
    AI वीडियो से शुरू हुआ ब्लैकमेल का खेल, फिर होटल में पिटाई और रेप...बेगूसराय में युवती से बर्बरता की कहानी |
    मिलेनियल्स को डेट कर रहीं Gen Z गर्ल्स? सर्वे में हैरान करने वाले खुलासे
    Advertisement