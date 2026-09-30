India vs West Indies 2nd ODI Live Score: वेस्टइंडीज की संभली शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश

IND vs WI 2nd ODI Live Score: गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले के लिए आकिब नबी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. वेस्टइंडीज की टीम में चार बड़े बदलाव किए गए हैं.

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शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है. ऐसे में आज का मुकाबला जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर भी कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी.

पहले मैच में टीम इंडिया का अंदाज बेहद खौफनाक रहा था. वेस्टइंडीज के 296 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान शुभमन गिल और दिग्गज विराट कोहली ने नाबाद शतकीय पारियां खेली थीं और भारत ने सिर्फ 41.4 ओवरों में ही मैच आसानी से अपने नाम कर लिया था.

गुवाहाटी की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मौज कराती आई है. यहां की फ्लैट पिच, अच्छी बाउंस और छोटी बाउंड्री छक्कों-चौकों की बरसात के लिए जानी जाती है, जबकि शाम को ओस आने से बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

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वहीं मौसम की बात करें तो दोपहर में हल्की बारिश या गरज-चमक के आसार हैं, लेकिन शाम तक मौसम साफ होने की उम्मीद है जिससे फैन्स को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकटीकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, केसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, विटेल लॉज.

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