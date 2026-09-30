scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किसानों के लिए बड़ा फैसला, खरीफ 2026-27 में ₹5,548 करोड़ की खरीद को मंजूरी

दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों के हित में उठाए गए इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में कीमतों में गिरावट के दौरान उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी.

Advertisement
X
दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों के हित में बड़ा कदम (Photo-Pexles)
दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों के हित में बड़ा कदम (Photo-Pexles)

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के अन्नदाताओं के आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की खरीद के लिए कुल 5,547.99 करोड़ रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) राशि की खरीददारी का अनुमोदन प्रदान किया है. 

इस फैसले का सीधा उद्देश्य बाजार में फसलों की कीमतों में गिरावट से किसानों का बचाव करना और उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है, ​केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है.
 
सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज का उचित दाम मिले और इसके लिए खरीद तंत्र को पहले से अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जा रहा है. ​इस अनुमोदन के तहत तीन प्रमुख राज्यों के किसानों से विभिन्न फसलों की बड़े पैमाने पर खरीद की जाएगी.

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा तय करते हुए कुल 3,992.57 करोड़ रु. की खरीद को शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरी झंडी दी गई है, इसके तहत राज्य में 3,937.70 करोड़ रु. मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रु. मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी. 

से

और भी
महाराष्ट्र में ‘सूखा राहत’ पर रार, कांग्रेस बोली- पहली लिस्‍ट में 28 मंत्रियों के क्षेत्र, विपक्षी इलाके छोड़े गए

महाराष्ट्र में ‘सूखा राहत’ पर रार, कांग्रेस बोली- पहली लिस्‍ट में 28 मंत्रियों के क्षेत्र, विपक्षी इलाके छोड़े गए
Weather News: फिर बदलेगा मौसम! कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Weather News: फिर बदलेगा मौसम! कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
कर्नाटक के किसानों को बड़ी राहत: MSP पर होगी सूरजमुखी, मूंग और सोयाबीन की खरीद

कर्नाटक के किसानों को बड़ी राहत: MSP पर होगी सूरजमुखी, मूंग और सोयाबीन की खरीद
बुंदेलखंड में फसल बर्बाद, किसान बेहाल! राकेश टिकैत ने सरकार से मांगा विशेष राहत पैकेज

बुंदेलखंड में फसल बर्बाद, किसान बेहाल! राकेश टिकैत ने सरकार से मांगा विशेष राहत पैकेज
यूपी में 10 दिन के भीतर मिलेगा पीड़ित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा, CM योगी ने दिए सख्त निर्देश

यूपी में 10 दिन के भीतर मिलेगा पीड़ित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा, CM योगी ने दिए सख्त निर्देश
Advertisement

​कर्नाटक के दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए 1,107 करोड़ रु. की उपज खरीद का अनुमोदन किया गया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा दी गई मंजूरी से कर्नाटक में 659.27 करोड़ रु. मूल्य की 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन, 335.83 करोड़ रु. मूल्य की 38,250 मीट्रिक टन मूंग और 111.90 करोड़ रु. मूल्य की 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद PSS के तहत की जाएगी.

​इसके साथ ही, तेलंगाना के किसानों के हित में कुल 448.42 करोड़ रु. की खरीद को केंद्रीय मंत्री श्री चौहान द्वारा स्वीकृति दी गई है. इसमें 353.90 करोड़ रु. मूल्य की 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 94.52 करोड़ रु. मूल्य की 10,766 मीट्रिक टन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शामिल है.

​केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत को खाद्य तेलों और दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगा, उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर खरीद की व्यवस्थाएं पारदर्शी रहेंगी और किसानों को उनकी उपज की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में समयबद्ध तरीके से किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    किसानों के लिए बड़ा फैसला, खरीफ 2026-27 में ₹5,548 करोड़ की खरीद को मंजूरी |
    निफ्टी क्‍लब में एंट्री, फिर बिखरा BSE का शेयर, अब इतना आया टारगेट |
    30 हज़ार की कमाई का सच! डिलीवरी पार्टनर की जेब से जाता है ये पैसा |
    बांदा-टांडा NH पर भरा 3 फीट पानी, सड़क बनी तालाब; जानलेवा गड्ढों में फंस रहीं गाड़ियां, पलटा ट्रैक्टर |
    ये Unites State क्या है? ट्रंप के साइन किए कागज पर दिखा अमेरिका का ये नाम |
    DUSU चुनाव: NSUI अध्यक्ष प्रत्याशी को हाईकोर्ट से झटका, धांधली के आरोपों वाली याचिका खारिज |
    केरल को 7% ग्रोथ की जरूरत, रोजगार के लिए बढ़ाना होगा निवेश: केएम चंद्रशेखर |
    Ticket और Platform... रोज बोलते हैं ये इंग्लिश वर्ड, इन्हें हिन्दी में क्या कहते हैं |
    SRFTI बवाल मामले में SIT का गठन, 5 अफसर करेंगे जांच, 3 FIR के बाद अब खुलेगा पूरा राज |
    LPU हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, AI वीडियो पर भी एक्शन
    Advertisement