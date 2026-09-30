Ticket और Platform... रोज बोलते हैं ये इंग्लिश वर्ड, इन्हें हिन्दी में क्या कहते हैं

हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कई ऐसे इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो अब हमारी बोलचाल का हिस्सा बन चुके हैं. घर से लेकर ऑफिस, बाजार, स्कूल और सोशल मीडिया तक हम इन शब्दों को बिना सोचे बोलते हैं. लेकिन क्या आपको इनका हिन्दी मतलब पता है? पासपोर्ट, टिकट, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, मोबाइल, पासवर्ड, कंप्यूटर और इंटरव्यू जैसे शब्द हम दिन में कई बार सुनते या बोलते हैं. लेकिन अगर कोई इनका हिन्दी मतलब पूछ ले तो शायद कई लोगों को तुरंत जवाब न याद आए. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बल्कि इन शब्दों के हिंदी अर्थ जानकर आप अपनी वोकेबलरी और मजबूत कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं.

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पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं?

सबसे पहले बात पासपोर्ट की. विदेश यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले इस दस्तावेज को हिन्दी में पारपत्र कहा जाता है. यह किसी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है.

रेलवे का हिन्दी मतलब क्या है?

रेलवे को हिन्दी में लौहपथ या रेल मार्ग कहा जाता है. वहीं रेलवे स्टेशन के लिए रेल स्थानक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

टिकट को हिन्दी में क्या कहते हैं?

हम ट्रेन, बस, सिनेमा या किसी कार्यक्रम के लिए टिकट लेते हैं. हिन्दी में इसे संदर्भ के अनुसार यात्रा-पत्र या प्रवेश-पत्र कहा जा सकता है. यानी ऐसा पत्र या दस्तावेज जो यात्रा या किसी जगह प्रवेश का अधिकार देता है.

प्लेटफॉर्म का हिन्दी मतलब

रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय हम प्लेटफॉर्म शब्द खूब बोलते हैं. हिन्दी में इसे मंच कहा जाता है. हालांकि आम बोलचाल में रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म शब्द ही ज्यादा प्रचलित है.

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एयरपोर्ट को हिन्दी में क्या कहते हैं?

एयरपोर्ट का हिंदी नाम विमानपत्तन है. यह वह जगह है जहां विमानों के उतरने, उड़ान भरने और यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं की व्यवस्था होती है.

टेलीविजन का हिन्दी मतलब

घर में टीवी को तो हर कोई जानता है, लेकिन टेलीविजन का हिन्दी नाम दूरदर्शन है. 'दूर' यानी दूर की चीज और 'दर्शन' यानी देखना. यानी दूर मौजूद दृश्य को देखने का माध्यम.

टेलीफोन को हिन्दी में क्या कहते हैं?

टेलीफोन का हिंदी शब्द दूरभाष है. इसका मतलब है दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत करने का माध्यम.

मोबाइल का हिन्दी नाम क्या है?

आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मोबाइल शब्द से अनजान हो. लेकिन इसका हिंदी रूप चलभाष या चल दूरभाष बताया जाता है. आसान भाषा में कहें तो ऐसा दूरभाष जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके.





पासवर्ड का हिन्दी मतलब

फोन, ईमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग में पासवर्ड का इस्तेमाल होता है. हिन्दी में इसे कूटशब्द कहा जाता है. यानी ऐसा गुप्त शब्द या अक्षरों-अंकों का संयोजन, जिसका इस्तेमाल किसी खाते या सिस्टम की सुरक्षा के लिए किया जाता है.

कंप्यूटर को हिन्दी में क्या कहते हैं?

कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है. संगणक यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आंकड़ों और सूचनाओं को प्रोसेस करके अलग-अलग काम करने में मदद करती है.

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कीबोर्ड का हिन्दी नाम

कंप्यूटर या मोबाइल पर लिखने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. हिन्दी में इसे कुंजीपटल कहा जाता है. यानी कुंजियों से बना वह पटल, जिसकी मदद से अक्षर, अंक और दूसरे संकेत टाइप किए जाते हैं.

एडवर्टाइजमेंट का हिन्दी मतलब

किसी सामान, सेवा या कंपनी को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रचार किया जाता है, उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं. हिंदी में इसका मतलब विज्ञापन है.

एप्लीकेशन का हिन्दी नाम

स्कूल, कॉलेज, नौकरी या किसी सरकारी काम के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं. हिन्दी में इसे आवेदन-पत्र कहा जाता है. यानी किसी काम या सुविधा के लिए औपचारिक रूप से किया गया अनुरोध.

सर्टिफिकेट को हिन्दी में क्या कहते हैं?

किसी योग्यता, उपलब्धि या तथ्य के प्रमाण के तौर पर मिलने वाले सर्टिफिकेट को हिन्दी में प्रमाण-पत्र कहा जाता है. इसमें किसी बात या उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि होती है.

आइडेंटिटी कार्ड का हिन्दी मतलब

आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान बताने वाला कार्ड. हिन्दी में इसे पहचान-पत्र कहा जाता है. इसमें व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी होती है.

सिग्नेचर को हिन्दी में क्या कहते हैं?

किसी दस्तावेज पर अपनी पहचान के तौर पर किए गए सिग्नेचर को हिन्दी में हस्ताक्षर कहते हैं. यानी अपने हाथ से किया गया हस्ताक्षर.

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एड्रेस का हिन्दी मतलब

किसी व्यक्ति के घर, ऑफिस या किसी जगह की जानकारी बताने के लिए हम एड्रेस शब्द इस्तेमाल करते हैं. हिन्दी में इसका सीधा मतलब पता है.

इंटरव्यू को हिन्दी में क्या कहते हैं?

नौकरी या किसी चयन प्रक्रिया के दौरान होने वाली बातचीत को इंटरव्यू कहते हैं. हिंदी में इसे साक्षात्कार कहा जाता है. इसमें सवाल-जवाब के जरिए व्यक्ति की जानकारी, अनुभव या योग्यता के बारे में जाना जाता है.

सैलरी का हिंदी मतलब

हर महीने नौकरी के बदले मिलने वाली रकम को हम सैलरी कहते हैं. हिन्दी में इसे वेतन कहा जाता है.

ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं?

जहां किसी संस्था या कंपनी से जुड़े काम किए जाते हैं, उसे आम तौर पर ऑफिस कहा जाता है. हिन्दी में इसका मतलब कार्यालय है.

हॉस्पिटल का हिंदी नाम

इलाज कराने के लिए जिस जगह पर जाते हैं उसे हॉस्पिटल कहते हैं. हिन्दी में इसे चिकित्सालय या अस्पताल कहा जाता है.

डॉक्टर को हिन्दी में क्या कहते हैं?

इलाज करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ को हम डॉक्टर कहते हैं. हिन्दी में इसके लिए चिकित्सक शब्द इस्तेमाल होता है.

स्कूल और कॉलेज का हिन्दी मतलब

स्कूल को हिन्दी में विद्यालय और कॉलेज को महाविद्यालय कहा जाता है. वहीं यूनिवर्सिटी का हिन्दी रूप विश्वविद्यालय है.

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रिजल्ट को हिन्दी में क्या कहते हैं?

परीक्षा या किसी प्रतियोगिता के बाद जारी होने वाले नतीजे को रिजल्ट कहते हैं. हिन्दी में इसका मतलब परिणाम है.

मीटिंग का हिंदी मतलब

किसी मुद्दे पर चर्चा या फैसला करने के लिए लोगों के एक साथ बैठने को मीटिंग कहते हैं. हिंदी में इसे बैठक कहा जाता है. तो अगली बार जब आप पासपोर्ट, टिकट, प्लेटफॉर्म, पासवर्ड, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरव्यू या सैलरी जैसे शब्द बोलें, तो इनके हिन्दी अर्थ भी याद रखिए. हो सकता है अगली बार कोई आपसे इनका मतलब पूछे और आप तुरंत जवाब दे दें. तो बताइए, इनमें से कितने अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी मतलब आपको पहले से पता थे?

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