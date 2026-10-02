नागोया में शनिवार (3 अक्टूबर) को भारत और पाकिस्तान एशियन गेम्स के मेन्स क्रिकेट फाइनल में आमने-सामने होंगे. भारत के पास बड़े टी20 सितारों से सजी पहली टीम है, जबकि पाकिस्तान युवा खिलाड़ियों के साथ उतरेगा. कागज पर दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर नजर आता है, लेकिन निसिन के कोरोगी पार्क की पिच इस मुकाबले की कहानी बदल सकती है.

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लगातार बारिश और उसके बाद निकली तेज धूप ने पिच पर नमी बरकरार रखी है. यहां गेंद में असमान उछाल के साथ अच्छा खासा टर्न भी देखने को मिल रहा है. ऐसे में भारत के अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई की भूमिका बेहद अहम होगी. जसप्रीत बुमराह के लिए भी यह पिच कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वह किसी भी सतह पर असर छोड़ने की क्षमता रखते हैं. अगर टर्न ज्यादा हुआ तो अभिषेक शर्मा भी गेंद से काम आ सकते हैं.

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🎥 Batting Coach Hrishikesh Kanitkar on the special opportunity for #TeamIndia to win the prestigious #AsianGames Gold Medal 🇮🇳🏅 pic.twitter.com/aNZIBT3R7P — BCCI (@BCCI) October 2, 2026

पाकिस्तान की उम्मीदें अबरार अहमद और सूफियान मुकीम जैसे स्पिनर्स से होंगी. सैम अयूब और अराफात मिन्हास भी गेंद को स्पिन कराने में सक्षम हैं. ऐसे में दोनों टीमों के स्पिनर्स के 16 ओवर मुकाबले का रुख तय कर सकते हैं.

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भारत की बैटिंग में स्टार पावर

भारत के पास अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, सेमीफाइनल के हीरो ईशान किशन, एशिया कप फाइनल के स्टार तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज हैं.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी मुख्य रूप से कप्तान साहिबजादा फरहान पर निर्भर रहेगी. उनके अलावा सैम अयूब, हसन नवाज और अब्दुल समद जैसे खिलाड़ियों से टीम को उम्मीद होगी. हसन नवाज और अब्दुल समद ने मजबूत बांग्लादेश टीम के खिलाफ पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

भारत पर दबाव ज्यादा

बारिश के कारण दोनों टीमों ने अपने-अपने सेमीफाइनल आसानी से जीते और सिर्फ दो मुकाबले जीतकर गोल्ड मेडल तक पहुंचने का मौका मिला है. भारत ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली टीम उतारी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं.

ऐसे में गोल्ड भारत के लिए बड़ी उपलब्धि जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में हार का दबाव भी कम नहीं होगा. अंतरिम हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण और कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने युवा पाकिस्तानी टीम को हल्के में नहीं लेने की चुनौती होगी.

दोनों देशों के बीच पिछले साल एशिया कप से खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने का सिलसिला भी चर्चा में रहा है. एशियन गेम्स में वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी के भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के बाद खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए और गले भी मिले थे, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होने की उम्मीद कम है.

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भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, विप्रज निगम, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान की टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), साइम अयूब, माज सदाकत, उस्मान खान, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, मोहम्मद वसीम, अहमद दानियाल, सूफियान मुकीम, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, अली रजा, साद मसूद, हैदर अली.

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