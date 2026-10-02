October Grah Gochar: अक्टूबर में बनेंगे 4 बड़े राजयोग और गुरु गोचर, 4 राशियों की पलटेगी किस्मत!

October Grah Gochar: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, वर्ष 2026 का अक्टूबर महीना ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से बेहद खास और उथल-पुथल भरा रहने वाला है. इस महीने एक के बाद एक कई बड़े ग्रह अपनी चाल और राशि बदलेंगे, जिससे कुंडली में त्रिग्रही, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण और मालव्य जैसे बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोगों का निर्माण होगा. इसके साथ ही महीने के अंतिम दिन देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में महागोचर होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, ग्रहों के इस अद्भुत शृंखलाबद्ध संयोग से कुछ खास राशियों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी और परेशानियां दूर होंगी. आइए जानते हैं कि अक्टूबर के ये बड़े राजयोग किन राशियों के लिए वरदान साबित होने वाले हैं.

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अक्टूबर 2026 के प्रमुख राजयोग और तिथियां:

त्रिग्रही योग (04 अक्टूबर से 06 अक्टूबर): चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति से कर्क राशि में बनेगा.

बुधादित्य राजयोग (17 अक्टूबर): सूर्य और बुध की तुला राशि में युति से बनेगा, जो मान-सम्मान और बुद्धि को बढ़ाएगा.

लक्ष्मी नारायण राजयोग (20 अक्टूबर): तुला राशि में बुध और शुक्र के मिलने से धन और व्यापारिक लाभ का योग बनेगा.

मालव्य राजयोग (20 अक्टूबर): शुक्र अपनी स्वराशि तुला में आकर पंच महापुरुष राजयोग यानी मालव्य योग का निर्माण करेंगे, जिससे सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

गुरु का सिंह गोचर (31 अक्टूबर): महीने के आखिरी दिन बृहस्पति के राशि परिवर्तन से ज्ञान, शिक्षा और विस्तार के नए अवसर मिलेंगे.

किन 4 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा?

1. कर्क राशि (Cancer)

कैसा रहेगा असर: अक्टूबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होगा.

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करियर और आर्थिक लाभ: नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति (Promotion), इंक्रीमेंट या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. टीमवर्क के जरिए किए गए काम सफल होंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे.

2. सिंह राशि (Leo)

कैसा रहेगा असर: महीने का आखिरी हफ्ता आपके लिए बेहद शानदार रहेगा क्योंकि 31 अक्टूबर को गुरु का आपकी ही राशि में गोचर होगा.

करियर और आर्थिक लाभ: आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होने लगेंगे. व्यापार में अचानक बड़ा धन-लाभ हो सकता है, साथ ही विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़ी रुकावटें दूर होंगी.

3. तुला राशि (Libra)

कैसा रहेगा असर: अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों के लिए सबसे भाग्यशाली महीनों में से एक साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र का गोचर इसी राशि में होगा.

करियर और आर्थिक लाभ: समाज में मान-प्रतिष्ठा और आकर्षण में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. नया वाहन, प्रॉपर्टी या लग्जरी वस्तुएं खरीदने के मजबूत योग हैं. व्यापारियों को बड़ी पार्टनरशिप और नए प्रोजेक्ट्स से भारी मुनाफा मिलेगा.

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

कैसा रहेगा असर: आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बंपर सफलता लेकर आ रहा है.

करियर और आर्थिक लाभ: वर्षों से फंसा हुआ या अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. शेयर बाजार, रियल एस्टेट या पुराने निवेश से शानदार रिटर्न मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप और कार्यशैली की जमकर तारीफ होगी.

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