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फैक्ट चेक: CJP नेताओं को हिमंता बिस्वा सरमा की ‘धमकी’ का बताकर वायरल हुए पुराने वीडियो

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के तीन पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को धमकी देने का बताकर शेयर किया जा रहा है. फैक्ट चेक में सामने आया कि तीनों वीडियो का CJP से कोई संबंध नहीं है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
इन वीडियो में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा CJP नेताओं को धमकाते हुए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये सभी वीडियो पुराने हैं और CJP से संबंधित नहीं हैं. असम सीएम ने ये बयान अलग-अलग संदर्भ में दिए थे.

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के लोगों को धमका रहे हैं. 27 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग से ठीक पहले, असम पुलिस ने सीजेपी नेता आशुतोष रांका समेत कई कार्यकर्ताओं हिरासत में ले लिया था. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर सीजेपी और हिमंता के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है.

इस खबर में हम ऐसे ही तीन वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिन्हें असम के सीएम और सीजेपी की बीच की खींचातान का बताकर शेयर किया जा रहा है. लेकिन इन वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है.

पहले वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा के दो-अलग क्लिप्स हैं. पहले क्लिप में एक पत्रकार असम सीएम से उनके खिलाफ 6 सितंबर को होने वाले किसी आंदोलन के बारे में पूछता है. जवाब में हिमंता कहते हैं, “आंदोलन कौन करेगा? करीम वाला? उनसे मैं डरता हूं क्या?” दूसरे क्लिप में वो किसी मंच से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं - “लात मार-मारकर भगाऊंगा.”

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इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “कॉकरोच अभिजीत दिपके को हेमंत दा खोज रहे हैं. कहां है कॉकरोच?”

रिवर्स सर्च के जरिए पहला क्लिप हमें सितंबर 2025 के एक फेसबुक पोस्ट में मिला. जाहिर है उस वक्त सीजेपी अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए ये वीडियो उनसे संबंधित नहीं हो सकता है. दरअसल असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया था. इससे नाराज कुछ संगठनों ने 6 सितंबर को ‘बंद’ का ऐलान कर दिया था. इस दौरान असम पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया था.

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हिमंता बिस्वा सरमा का बयान इसी आंदोलन के बारे में था, सीजेपी को लेकर नहीं.

वहीं दूसरे क्लिप, जिसमें वो ‘लात मार-मारकर भगाने’ की बात कर रहे हैं, इसका लंबा वर्जन हमें न्यूज एजेंसी ANI के 25 अप्रैल, 2026 के एक्स पोस्ट में मिला. पूरी बात सुनने पर साफ हो जाता है कि हिमंता ने ये बयान अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिया था, जब वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे थे.

अभिजीत दिपके नहीं, पवन खेड़ा के खिलाफ था ये बयान

इस वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा किसी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके के लिए ऐसा कहा था. वीडियो के दूसरे हिस्से में अभिजीत असम पुलिस द्वारा आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं.

सच्चाई ये है कि ये वीडियो अप्रैल 2026 का है और असम सीएम ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर ये टिप्पणी की थी. दरअसल, इसी साल अप्रैल में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता की पत्नी रिंकी भुयान शर्मा के पास तीन विदेशी पासपोर्ट हैं. और दुबई और अमेरिका में अज्ञात संपत्ति भी है. इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हिमंता ने पवन खेड़ा के खिलाफ ये टिपण्णी की थी.

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कुल मिलाकर साफ है कि हिमंता बिस्वा सरमा के तीन पुराने वीडियो को भ्रामक तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

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