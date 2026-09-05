चुटूपालू घाटी में ब्रेक फेल हुआ, ट्रेलर मौत बनकर दौड़ा... 3 कार और ट्रक को मारी टक्कर, रेलवे कर्मी की मौत

शुक्रवार की शाम थी. रांची से रामगढ़ जाने वाला रास्ता अपने रोज के ट्रैफिक के साथ चल रहा था. चुटूपालू घाटी का ढलान पार करते हुए गाड़ियां आगे बढ़ रही थीं. तभी पीछे से आ रहे एक ट्रेलर के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने देखते ही देखते पूरे हाइवे पर चीख-पुकार मचा दी.

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दरअसल, ट्रेलर का ढलान पर अचानक ब्रेक फेल हो गया. इसके बाद वह बेकाबू हो गया. ड्राइवर ने संभालने की कोशिश की, लेकिन ढलान और रफ्तार के आगे ट्रेलर नहीं रुका. कुछ ही पलों में वह आगे चल रही गाड़ियों के लिए आफत बन गया.

ट्रेलर ने पहले आगे चल रही तीन कारों को जोरदार टक्कर मारी. इसके बाद एक ट्रक भी उसकी चपेट में आ गया. कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. इस दौरान हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आ गई. एक बाइक भी चपेट में आ गई. इस बाइक पर सवार रेलवे कर्मचारी जगदेव तिर्की की मौके पर ही मौत हो गई.

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जगदेव तिर्की अनगड़ा के रहने वाले थे. वह रेलवे में काम करते थे और जगेश्वर विहार स्टेशन पर तैनात थे. वह दोपहर करीब 3 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकले थे. लेकिन चुटूपालू घाटी में हुए इस हादसे उनकी जान चली गई.

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हादसे के बाद हाइवे का पूरा नजारा बदल गया. सड़क पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त कारें थीं, कहीं ट्रक और ट्रेलर और कहीं मदद के लिए लोग इधर-उधर भाग रहे थे. कुछ ही देर में रांची-रामगढ़ मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

करीब एक घंटे तक रांची-रामगढ़ मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही. दोनों तरफ से आने-जाने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और रेस्क्यू टीम ने राहत-बचाव का काम शुरू किया. घायलों को दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. इसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया और धीरे-धीरे यातायात बहाल कराया गया.

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