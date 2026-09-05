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दो कारों की टक्कर के बीच फंसी स्कूटी, 15 साल के लड़के की दर्दनाक मौत, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

तेलंगाना के कामारेड्डी में दो कारों की टक्कर के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर फंसने से 15 वर्षीय हेमंत की मौत हो गई. उसका 16 वर्षीय दोस्त लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे की सही वजह अभी सामने नहीं आई है.

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कामारेड्डी में दो कारों के बीच फंसी इलेक्ट्रिक स्कूटी, 15 वर्षीय लड़के की मौत(Photo- ITG)
कामारेड्डी में दो कारों के बीच फंसी इलेक्ट्रिक स्कूटी, 15 वर्षीय लड़के की मौत(Photo- ITG)

तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में शुक्रवार को सड़क हादसे में 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ, जब दो कारों की टक्कर के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर फंस गया. स्कूटर पर दो लड़के सवार थे.

हादसा कामारेड्डी के अशोक नगर इलाके में शिशु मंदिर स्कूल के सामने होटल इंटरनेशनल के पास हुआ. यहां दो कारों की टक्कर हो गई और दोनों वाहनों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर फंस गया.

इस हादसे में श्रीराम नगर कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय हेमंत को गंभीर चोटें आईं. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हेमंत के साथ स्कूटर पर उसका दोस्त 16 वर्षीय लोकेश भी सवार था. हादसे में लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए कामारेड्डी सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया.

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पुलिस ने दर्ज  किया मामला

हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. हादसे की सही वजह अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है. इसमें तेज रफ्तार या लापरवाही से गाड़ी चलाने की भूमिका थी या नहीं, यह भी अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है.

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