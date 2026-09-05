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Navpancham Yog 2026: आज बनेगा साल का सबसे शुभ नवपंचम राजयोग, 4 राशियां होंगी लकी!

Navpancham Yog 2026: शुक्र-चंद्रमा की चाल से बन रहा है नवपंचम राजयोग. इन 4 राशियों को मिलेगा करियर, व्यापार और धन लाभ में जबरदस्त फायदा.

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शुक्र-चंद्रमा की चाल से बन रहा है नवपंचम राजयोग. (Photo: ITG)
शुक्र-चंद्रमा की चाल से बन रहा है नवपंचम राजयोग. (Photo: ITG)

Navpancham Rajyog: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का गोचर और उनकी युति से बनने वाले योग मानव जीवन पर गहरा असर डालते हैं. आज यानी 5 सितंबर को ग्रहों की स्थिति में हो रहे बड़े बदलावों के बीच एक बेहद शुभ नवपंचम राजयोग का निर्माण होने जा रहा है. ये योग सुबह 10 बजे बनेगा.  पंचांग के अनुसार, इस विशेष योग का निर्माण शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से हो रहा है, जिसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव कई राशियों के जीवन पर पड़ेगा. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को सुख-समृद्धि, कला, और मानसिक शांति का कारक माना जाता है. इस दुर्लभ खगोलीय स्थिति के प्रभाव से कुछ चुनिंदा राशियों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. आइए जानते हैं वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं, जिनकी किस्मत इस दौरान चमकने वाली है—

1. मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र और चंद्रमा के संयोग से बना यह नवपंचम योग बेहद फलदायी साबित होगा . 

करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील या मुनाफा हाथ लग सकता है . 

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आर्थिक और पारिवारिक जीवन: पैसों से जुड़ी तंगी से राहत मिलेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे . 

2. मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ रहा है . 

मान-सम्मान: समाज में आपका मान-प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा लोग आपके विचारों और कार्यशैली की सराहना करेंगे . 

व्यक्तिगत जीवन: अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे थे, तो यह समय बेहद अनुकूल है. मित्रों और प्रियजनों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी . 

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3. सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों के लिए नवपंचम राजयोग आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी लेकर आया है . 

करियर में प्रगति: नौकरीपेशा वर्ग को पदोन्नति (प्रमोशन) या मनचाही जगह ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है. अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी . 

आर्थिक लाभ: वित्तीय मामलों में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलने के योग हैं.  निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने की संभावना है . 

4. तुला राशि
तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत लाभकारी रहेगा . 

सुख-सुविधाओं में वृद्धि: भौतिक सुख-सुविधाओं और शान-शौकत की चीजों पर खर्च हो सकता है. जीवन स्तर में सुधार आएगा . 

सफलता के योग: विद्यार्थियों और मीडिया, कला या ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है अटके हुए सभी काम सहजता से पूरे होते चले जाएंगे . 

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