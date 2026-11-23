भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ. पांचवें दिन भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बाकी पांच विकेट नहीं निकाल सके और मुकाबला बराबरी पर छूटा.

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इस नतीजे का असर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका पर भी पड़ा है. भारतीय टीम का पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) घटकर 50 हो गया है, जिससे फाइनल में पहुंचने की उसकी राह और चुनौतीपूर्ण हो गई है.

Changes at the top of the #WTC27 standings following the draw between New Zealand and India in Wellington 👀 https://t.co/n6ur6KHmYT — ICC (@ICC) November 23, 2026

वेलिंगटन टेस्ट से पहले भारत का अंक प्रतिशत 51.52 था, जो ड्रॉ के बाद घटकर 50 रह गया. टीम 12 टेस्ट में पांच जीत, चार हार और तीन ड्रॉ के साथ चौथे स्थान पर है. भारत के खाते में 72 अंक हैं. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड का पीसीटी 66.67 है. टीम सात टेस्ट में चार जीत, एक हार और दो ड्रॉ के साथ अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है. उसके खाते में 56 अंक हैं.

साउथ अफ्रीका की स्थिति मजबूत

अंकतालिका में साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष पर है. उसने आठ टेस्ट में छह जीत और दो हार दर्ज की हैं. ऑस्ट्रेलिया 69.23 पीसीटी के साथ दूसरे स्थान पर आ चुका है. कंगारू टीम ने 13 टेस्ट में नौ जीत और चार हार हासिल की हैं. भारत के बाद बांग्लादेश 40.74 पीसीटी के साथ पांचवें और इंग्लैंड 38.54 PCT के साथ छठे स्थान पर है. वेस्टइंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान क्रमशः सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर हैं.

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वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की ताजा अंकतालिका. (Photo: ICC)

क्या फाइनल में पहुंच पाएगी टीम इंडिया?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा. भारत को इसके बाद अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में हिस्सा लेना है. ये छह मुकाबले भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाले हैं. इन मुकाबलों में जीत हासिल करने पर ही भारतीय टीम के लिए फाइनल में पहुंचने की संभावना बनेगी.

उधर न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट खेलने हैं. वहीं साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलना है. साउथ अफ्रीकी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके बाद उसे फरवरी 2027 में श्रीलंका का दौरा करना है.

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