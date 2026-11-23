कनाडा में रहने वाली केरल की एक महिला की किस्मत ऐसी चमकी कि उन्हें 50 लाख कनाडाई डॉलर यानी करीब 32 करोड़ रूपये का जैकपॉट मिल गया. एडमंटन में रहने वाली स्नेहा जॉय ने लोटो 6/49 क्लासिक के 21 अक्टूबर को हुए ड्रॉ में सभी छह विनिंग नंबर मैच कर लिए.

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रूटीन वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद शुक्रवार को वेस्टर्न कनाडा लॉटरी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने स्नेहा को आधिकारिक तौर पर पुरस्कार राशि सौंपी.

'शॉक, खुशी और राहत...'

लॉटरी जीतने की खबर मिलने पर स्नेहा खुद भी हैरान रह गई थीं. प्राइज लेने के बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को तीन शब्दों में बताया- 'शॉक, खुशी और राहत.'

स्नेहा मूल रूप से केरल के एर्नाकुलम जिले के वेंगूर की रहने वाली हैं. करीब पांच साल पहले वह अपने पति विजिल वर्गीज के साथ कनाडा के एडमंटन चली गई थीं. विजिल मूल रूप से मलप्पुरम जिले के नीलांबुर के रहने वाले हैं.

सबसे पहले चुकाएंगी होम लोन

32 करोड़ रुपये की इस बड़ी रकम को लेकर स्नेहा ने अपना प्लान भी बताया है. उनकी पहली प्राथमिकता अपना मॉर्गेज यानी होम लोन चुकाना है. इसके बाद वह दुनिया घूमने का प्लान बना रही हैं.

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स्नेहा ने कहा कि वह सबसे पहले अपना मॉर्गेज चुकाएंगी और उसके बाद दुनिया की सैर पर जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि वह अपनी जीत की रकम परिवार के साथ साझा करेंगी.

केरल में परिवार भी खुश

स्नेहा जॉय के लॉटरी जीतने की खबर केरल में उनके परिवार तक पहुंची तो खुशी का माहौल बन गया. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पिता पीपी जॉय वेंगूर के स्थानीय कांग्रेस नेता हैं, जबकि उनकी मां का नाम जॉली जॉय है. स्नेहा अपने माता-पिता की इकलौती बेटी हैं.

कनाडा जाने से पहले स्नेहा केरल में सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही थीं. साल 2020 में उन्होंने वेंगूर ग्राम पंचायत के स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा था.लॉटरी जीतने के बाद परिवार ने खुशी जाहिर की और इसे अपनी दुआओं का फल बताया.

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