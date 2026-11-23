जेन जी नौकरी शुरू करते ही अपने पैसों को लेकर बड़े प्लान बनाने लगते हैं. कोई नया फोन खरीदना चाहता है, कोई दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना चाहता है, तो कोई म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने की सोचता है. लेकिन इन सबके बीच एक जरूरी चीज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है - इमरजेंसी फंड. ये ऐसा पैसा होता है, जिसे अचानक आने वाली आर्थिक परेशानी के लिए अलग रखा जाता है.

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नौकरी जाने पर भी चल सकेगा खर्च

आज के वक्त में नौकरी की स्थिरता हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है. मान लीजिए किसी युवा की नौकरी चली जाती है या कंपनी में छंटनी हो जाती है. नई नौकरी मिलने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन इस दौरान किराया, बिजली, राशन, इंटरनेट और दूसरे जरूरी खर्च बंद नहीं होते. ऐसे में इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है.

Gen Z के लिए क्यों जरूरी है?

डेलॉयट के 2025 जेन जी और मिलेनियल सर्वे के भारत से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, 55% भारतीय जेन जी ने कहा कि वे एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक खर्च चलाते हैं. वहीं, 29% जेन जी के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता थी. ऐसे में अचानक आमदनी रुकने की स्थिति से निपटने के लिए पहले से कुछ पैसा अलग रखना समझदारी हो सकती है.

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कितने महीने का पैसा होना चाहिए?

भारतीय रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल एजुकेशन गाइड के मुताबिक, आमतौर पर कम से कम तीन महीने के जरूरी खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड रखने की सलाह दी जाती है. अगर नौकरी की सुरक्षा कम है या आमदनी नियमित नहीं है, तो 6 महीने या उससे ज्यादा के खर्च का पैसा रखना बेहतर हो सकता है.

कैसे शुरू करें?

सबसे पहले किराया, राशन, बिजली, यात्रा और दूसरे जरूरी खर्च जोड़ें. फिर इसी रकम के आधार पर अपना लक्ष्य तय करें. हर महीने सैलरी आते ही एक तय रकम अलग बैंक खाते में जमा करें. शुरुआत छोटी रकम से भी की जा सकती है. इस पैसे को शॉपिंग, ट्रिप या नए गैजेट के लिए इस्तेमाल न करें.

इमरजेंसी फंड बनाने का मतलब डरकर जीना नहीं, बल्कि बिना आर्थिक घबराहट के अपने करियर और जिंदगी के फैसले लेना है.

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