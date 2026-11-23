वेलिंगटन टेस्ट में टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी. बेसिन रिजर्व की सपाट और बेजान पिच पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आखिरी दिन 120 ओवरों तक मोर्चा संभाले रखा और मुकाबले को ड्रॉ करा दिया. भारत ने आखिरी दिन 8 विकेट लेने के इरादे से मैदान पर कदम रखा था, लेकिन पिच से गेंदबाजों को वैसी मदद नहीं मिली, जिसकी उन्हें जरूरत थी. इस नतीजे ने भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को और कमजोर कर दिया. वहीं, न्यूजीलैंड अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गया.

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मिचेल और फिलिप्स ने भारत को रोका

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स भारत की जीत के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े रहे. दोनों ने मिलकर 43 ओवर बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. मिचेल ने 186 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 49 रन बनाए, जबकि फिलिप्स 126 गेंदें खेलकर नाबाद लौटे.

दोनों बल्लेबाजों ने रक्षात्मक बल्लेबाजी का ऐसा नमूना पेश किया कि भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. चाय से ठीक पहले लगातार आठ ओवर मेडन रहे, जबकि चाय के बाद 43 गेंदों तक कोई रन नहीं बना. न्यूजीलैंड ने साफ कर दिया था कि उसकी पहली प्राथमिकता मैच बचाना है.

WTC Table: वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से भारतीय टीम को झटका, फाइनल की राह मुश्किल

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आखिरी दिन भारत ने जगाई थी जीत की उम्मीद

मैच के अंतिम दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत थी. न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत अपनी दूसरी पारी में भारत से 233 रन पीछे रहते हुए की थी. हालांकि, पिच पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं था. न तो गेंद को खास स्विंग मिल रही थी और न ही पिच से पर्याप्त उछाल या टर्न.

इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने कुछ मौके बनाए. वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर डेवॉन कॉन्वे के बल्ले का अंदरूनी किनारा पैड से टकराया और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने शानदार कैच लपका. इसके बाद रचिन रवींद्र को प्रसिद्ध कृष्णा ने गली में कैच कराया. रवींद्र ने गेंद को जोर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर के पास चली गई.

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भारत को पांचवीं सफलता अंशुल कम्बोज ने दिलाई. उन्होंने टॉम ब्लंडेल के बल्ले का किनारा निकलवाया. हालांकि, पंत इसे पकड़ नहीं सके, लेकिन DRS में गेंद बल्ले से लगने की पुष्टि हुई और भारत को विकेट मिल गया. उस समय नई गेंद मिलने में तीन ओवर बाकी थे.

नई गेंद से भी नहीं मिली मदद

भारत को उम्मीद थी कि नई गेंद से गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और स्विंग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नई गेंद से शुरुआती सात ओवर में सिर्फ दो बार बल्लेबाजों से गलतियां हुईं. प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल को परेशान जरूर किया और उनके बल्ले-पैड के बीच से मौका भी बनाया, लेकिन भारत के पास उस समय शॉर्ट लेग पर कोई फील्डर नहीं था.

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इसके बाद मिचेल और फिलिप्स ने फिर से रक्षात्मक रुख अपना लिया. भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन पिच से उन्हें जरूरी मदद नहीं मिली. मिचेल की खराब रनिंग के कारण एक मौका भी बना, लेकिन मिड-ऑन पर आकाश दीप की मिसफील्ड के चलते भारत उसे भुना नहीं सका.

बुमराह के वर्कलोड पर भी रहा ध्यान

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड का भी ध्यान रखा. उन्हें तीन ओवर से लंबा कोई स्पेल नहीं दिया गया. इसके बावजूद यह उनके टेस्ट करियर के पांच सबसे ज्यादा ओवर वाले मुकाबलों में शामिल रहा. बुमराह ने इस टेस्ट में कुल 49 ओवर गेंदबाजी की और पांच विकेट हासिल किए. इसके साथ ही उनका टेस्ट करियर का गेंदबाजी औसत 19.94 हो गया.

आखिरी सत्र में भारत ने अपने प्रमुख गेंदबाजों की जगह यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल से भी गेंदबाजी कराई. इससे साफ हो गया था कि टीम ड्रॉ स्वीकार करने के लिए तैयार है. निर्धारित समय से 15 ओवर पहले ही ड्रॉ का प्रस्ताव रखा गया, जिसे न्यूजीलैंड ने स्वीकार कर लिया. मिचेल अपना अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ एक रन दूर थे, लेकिन उन्होंने मुकाबला खत्म करने में देर नहीं की.

WTC फाइनल की राह और मुश्किल

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इस ड्रॉ का असर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका पर भी पड़ा है. भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत नहीं मिलने से फाइनल की दौड़ में नुकसान हुआ है. दूसरी ओर, 720 रन खर्च करने के बावजूद न्यूजीलैंड इस मुकाबले से चार अंक हासिल करने में सफल रहा, लेकिन अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गया.

वेलिंगटन टेस्ट ने एक बार फिर दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ गेंदबाजों का कौशल ही नतीजा तय नहीं करता, पिच की भूमिका भी उतनी ही अहम होती है. भारत ने आखिरी दिन तक जीत की कोशिश की, लेकिन बेसिन रिजर्व की पिच ने न्यूजीलैंड को हार से बचने का पूरा मौका दे दिया.

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