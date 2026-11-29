India vs New Zealand 2nd Test Day 3 Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में जारी है. आज (29 नवंबर) इस मुकाबले का तीसरा दिन है. भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 116 रन से आगे बल्लेबाजी कर रही है.

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मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए थे. इस मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. दोनों टीम्स के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया था, जो ड्रॉ रहा. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत की पहली पारी में ऐसी रही है बैटिंग

भारत की पहली पारी में उसका टॉप आर्डर कीवी तेज गेंदबाजों के सामने पूरी तरह चरमरा गया. दूसरे दिन के खेल में उसने छह विकेट खो दिए. ओपनर केएल राहुल (25 रन), देवदत्त पडिक्कल (21 रन), कप्तान शुभमन गिल (17 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (23 रन) ने क्रीज पर जमने के बाद अपने-अपने विकेट गिफ्ट कर दिए. वहीं सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का खाता तक नहीं खुला.

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भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल बोल्ड मैट हेनरी 00 केएल राहुल कॉट डेवोन कॉन्वे बोल्ड जैकब डफी 25 देवदत्त पड‍िक्कल कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड काइल जेमिसन 21 शुभमन ग‍िल कॉट टॉम लैथम बोल्ड काइल जेमिसन 17 ऋषभ पंत कॉट काइल जेमिसन बोल्ड जैकब डफी 23 वॉशिंगटन सुंदर कॉट टॉम लैथम बोल्ड नाथन स्मिथ 10 ध्रुव जुरेल नाबाद

विकेट पतन: 1-0 (यशस्वी जायसवाल, 0.6 ओवर), 2-33 (देवदत्त पडिक्कल, 7.2 ओवर), 3-59 (शुभमन गिल, 14.4 ओवर), 4-96 (ऋषभ पंत, 26.6 ओवर), 5-104 (केएल राहुल, 30.5 ओवर), 6-116 (वॉशिंगटन सुंदर, 45.6 ओवर)



न्यूजीलैंड की पहली पारी: आकाश दीप के 5 विकेट, ब्लंंडेल ने ठोके 89

न्यूजीलैंड के लिए पहली पारी में विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने सबसे ज्यादा 211 गेंदों पर 89 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल रहे. वहीं कप्तान टॉम लैथम ने 6 चौके की मदद से 128 बॉल पर 59 रनों का योगदान दिया. ग्लेन फिलिप्स (36 रन), डेरिल मिचेल (31 रन) और डेवोन कॉन्वे (31 रन) ने भी क्रीज पर टिकने की कोशिश की. भारत की ओर से आकाश दीप ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए. वहीं अंशुल कम्बोज और गुरनूर बरार को दो सफलताएं हाथ लगीं. वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट झटका.

न्यूजीलैंड की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 356-10 (116.3 ओवर)

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बल्लेबाज विकेट रन टॉम लैथम कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 59 डेवोन कॉन्वे LBW गुरनूर बरार 31 हेनरी निकोल्स कॉट आकाश दीप बोल्ड अंशुल कम्बोज 16 रचिन रवींद्र कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 0 डेरिल मिचेल कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर 31 टॉम ब्लंडेल कॉट आकाशदीप बोल्ड गुरनूर बरार 89 ग्लेन फिलिप्स कॉट पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 36 नाथन स्मिथ कॉट एंड बोल्ड आकाश दीप 26 काइल जेमिसन कॉट यशस्वी बोल्ड आकाश दीप 19 मैट हेनरी कॉट पंत बोल्ड आकाश दीप 19 जैकब डफी नाबाद 2

विकेट पतन: 1-77 (डेवोन कॉन्वे, 25.6 ओवर), 2-110 (टॉम लैथम, 41.3 ओवर), 3-110 (हेनरी निकोल्स, 42.1 ओवर), 4-110 (रचिन रवींद्र, 43.6 ओवर), 5-184 (डेरिल मिचेल, 64.4 ओवर), 6-247 (ग्लेन फिलिप्स, 86.2 ओवर), 7-291 (नाथन स्मिथ, 100.1 ओवर), 8-324 (काइल जेमीसन, 106.5 ओवर), 9-346 (टॉम ब्लंडेल, 115.4 ओवर), 10-356 (मैट हेनरी, 116.3 ओवर)

मुकाबले में भारत की प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, अंशुल कम्बोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और गुरनूर बरार.

मुकाबले में न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, मैट हेनरी और जैकब डफी.

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 66 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 22 मैचों में जीत दर्ज की. वहीं कीवी टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए. इसके अलावा 28 टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटे.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (H2H)

कुल टेस्ट मैच: 66

भारत ने जीते: 22

न्यूजीलैंड ने जीते: 16

ड्रॉ रहे: 28

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैथ्यू फिशर, विल यंग, काइल जेमिसन, मैट हेनरी और जैकब डफी.

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