मकर

द चैरियट

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ने और अपनों की खातिर हरसंभव प्रयास बनाए रखने का संकेतक है. महत्व के कार्यों को गति देंगे. अपनों के साथ सहयोग बना रहेगा. अन्य की अधिक परवाह नहीं करेंगे. लक्ष्यों की ओर तेजी से बढेंगे. चहुंओर हितलाभ बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद सुखकर बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व सुधार पाएगा. श्रेष्ठ करने पर जोर होगा.

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विभिन्न कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित होंगे. वादा निभाने का प्रयास रहेगा. भेंटवार्ता में पहल बनाए रखेंगे. परिवार के सहयोग से विविध कार्य साधेंगे. शुभचिंतकों व मददगारों के लिए हरसंभव प्रयास बनाए रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. आयोजन में शामिल होंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा.

स्वास्थ्य: रहन-सहन में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. मन प्रसन्न बना रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामले पक्ष में बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे. पहल करेंगे.

रिश्ते: निजी जीवन सुखकर बना रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

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