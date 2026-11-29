वृश्चिक

ऐस आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए जिम्मेदारी से बात रखने और नया कार्य शुरू करने में सहयोगी है. आत्मविश्वास से कामों को गति देने की कोशिश बनाए रखेंगे. साहसिक फैसले लेने में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखने में सफल होंगे. सक्रियता से सभी प्रसन्न होंगे. तैयारी से आगे कदम बढ़ाएंगे.

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जिम्मेदारों का समर्थन पाएंगे. मित्रों का साथ रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में हिस्सा लेंगे. करीबियों की कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. उल्लेखनीय कार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखेंगे. अनावश्यक कार्यों में समय नष्ट नहीं करेंगे. वादे पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सतर्कता रखेंगे. नियमित योग व्यायाम में रुचि लेंगे. सेहत सुधार लेगी.

आर्थिक स्थिति: सहकारिता में रुचि बढ़ाएंगे. कारोबारी यात्राएं बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र बढ़ाएंगे.

रिश्ते: करीबियों से सहजता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में विनम्र रहेंगे. अनावश्यक बातों से बचेंगे.

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