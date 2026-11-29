तुला

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द एम्प्रेस

आज का दिन आप के लिए जीवन को भव्य और बेहतर बनाए रखने में सहयोगी है. करीबियों के लिए शुभ सूचनाएं बनाए रखेंगे. रचनात्मक प्रयासों से आसपास को अनुकूल रखेंगे. अपनों से भेट के अवसर बनेंगे. व्यवसाय में इच्छित परिणाम बन सकते हैं. आधुनिक तौर तरीकों पर भरोसा बढ़ाएंगे. बड़ों का अनुपालन बनाए रखेंगे. सहजता से कार्य व्यापार को आगे बढ़ाएंगे.

परिचितों व दोस्तों का साथ बना रहेगा. प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखेंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. कला कौशल का लाभ मिलेगा. प्रशिक्षण पर ध्यान देंगे. नियमों पर अमल बनाए रखेंगे. मित्रों और समकक्षों के लिए सहयोग की भावना बढ़ेगी. विविध प्रयासों में सफल होंगे. घर परिवार सुखद संयोग बनेंगे. निजी विषयों में हलचल बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक सक्रियता और उत्साह बना रहेगा. जीवनशैली में भव्यता बढ़ेगी. आराम पसंद न बनें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों पर फोकस बना रहेगा. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

रिश्ते: वरिष्ठों का साथ और आशीर्वाद पाएंगे. सहकर्मियों से तालमेल रहेगा. करीब के लोग प्रसन्न रहेंगे.

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