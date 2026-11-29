पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल थम नहीं रहा है. अब उत्तर 24 परगना जिले के पलता स्थित बादामतला में शनिवार शाम माकपा (CPI-M) के नेताओं और समर्थकों ने ताला तोड़कर अपने पार्टी कार्यालय पर दोबारा कब्जा कर लिया.

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सीपीआई-एम की राज्य कमेटी की सदस्य गार्गी चटर्जी और जिला सचिव पलाश दास की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराते हुए हुए हथौड़े से कार्यालय का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया. आरोप है कि गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी दफ्तर पर ताला लगा दिया था.

दरअसल, बुधवार को गंगा आरती के आयोजन की लागत को लेकर गार्गी चटर्जी के बयान पर माकपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी. गार्गी ने आरोप लगाया था कि गंगा आरती कार्यक्रम के नाम पर बीजेपी नेता कट मनी वसूल रहे हैं.

इसके विरोध में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ता पलता के बादामतला स्थित माकपा दफ्तर पहुंचे. वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया. इस घटना में माकपा की एक महिला कार्यकर्ता घायल हो गई. आरोप है कि इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर ताला लगा दिया.

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इस घटना के विरोध में माकपा नेताओं ने शनिवार को वहां विरोध रैली निकाली. इसमें पार्टी दफ्तर पर ताला लगाए जाने और पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के खिलाफ विरोध जताया गया. फिर समर्थकों ने ताला तोड़कर वहां कब्जा कर लिया.

(रिपोर्ट: दीपक देबनाथ)

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