धनु

टेन ऑफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए समय पर कार्य पूरा करने और लक्ष्य साधने पर जोर बनाए रखने वाला है. पेशेवर मामलों में आराम की स्थिति से बचें. लंबित या अधूरे कार्य परिणाम प्रभावित कर सकते हैं. विभिन्न मामलों में गतिशीलता बनाए रखें. प्रबंध पर जोर बढ़ाएं. लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास बनाए रखें. परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं. संघर्ष व संकल्प बनाए रखें.

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भावनात्मक विषयों में उतावली से बचें. वातावरण में सरलता बढ़ाए रखें. मेहनत और लगन से निरंतरता से काम पूरे होंगे. बजट पर अंकुश बढ़ाएंगे. कोर्ट कचहरी के विषयों में धीरज से काम लेंगे. साधारण बातों से प्रभावित नहीं होंगे. सूझबूझ से अपना पक्ष बनाए रखें. अनुशासन से कार्य करें. वाणी व्यवहार सहज बनाए रखेंगे.



स्वास्थ्य: व्यर्थ विचारों से बचें. तनाव में न आएं. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं. जांच बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक मामलों में रुटीन रखें. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएं. आशावादी नजरिया रखें.

रिश्ते: करीबियों की हल्की बातों को नजरअंदाज करें. संबंधों का सम्मान करें. सहकार व त्याग का भाव रखें.

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