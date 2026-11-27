डिलिमिटेशन बिल पर वोटिंग से पहले कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने पार्टी के भीतर अपनी अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है. दिल्ली में उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय से महसूस हो रहा है कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है.

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हालांकि, ऐसा क्यों हो रहा है, यह उनकी समझ से बाहर है. राठौर ने कहा कि सांसद बनने के बाद उन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया है. उत्तर प्रदेश में घूमकर करीब 100 बड़े कार्यक्रम किए हैं और दिन-रात मेहनत की है.

Delhi: Congress MP Rakesh Rathore says, ''For a long time I have felt that I am being ignored by the party. Now why I am being ignored, I cannot understand. After becoming an MP, I have continuously worked for the party, traveled around Uttar Pradesh and held 100 big programs, and I struggle day and night. In my constituency, party office-bearers and those in charge come, hold programs, and leave, I am not even told. Recently, a gentleman was going around in the name of Sangathan Srijan, and he said that MPs have been kept out. Now if MPs have been kept out, then I stepped out. So now, if they only want to make me part of a crowd, I am not fit for that..'' — IANS (@ians_india) November 27, 2026

राकेश राठौर ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारी और प्रभारी आते हैं, कार्यक्रम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती. उन्होंने बताया कि हाल ही में संगठन सृजन के नाम पर एक व्यक्ति दौरा कर रहा था, जिसने कहा कि सांसदों को इससे बाहर रखा गया है.

राकेश राठौर ने कहा कि जब सांसदों को ही बाहर रखा गया है तो वह भी बाहर हो गए. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर पार्टी उन्हें सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाना चाहती है तो वह इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं.

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यूपी की सियासत पर क्या बोले राकेश राठौर?

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के कामकाज और संगठन से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के एजेंडे पर क्या काम हो रहा है.

राकेश राठौर ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग से आने वाले इकलौते सांसद हैं, इसके बावजूद पिछले पांच महीने से चल रही कवायद के दौरान, जिसमें संख्या 200 से घटकर 26 तक पहुंच गई, किसी ने उन्हें इस मुद्दे पर पांच मिनट का समय तक नहीं दिया. न तो उन्हें फोन किया गया और न ही उनकी राय पूछी गई. उन्होंने कहा कि जब किसी भी मुद्दे पर उन्हें बुलाया ही नहीं जाता तो वह सिर्फ हां में हां मिलाने के लिए किसी के पीछे क्यों चलें. इससे न तो उनका समय बर्बाद होना चाहिए और न ही दूसरों का.

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