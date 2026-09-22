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जापान में वैभव-ईशान के लिए तैयार है 'लिट्टी-चोखा' पार्टी! स्वागत-सत्कार का हो गया पूरा इंतजाम

जापान के खिलाफ मुकाबले से पहले वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को पार्टी देने की तैयारी कर ली गई है. जापान के क्रिकेटर अभिषेक आनंद ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

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जापान के खिलाड़ी का बड़ा खुलासा. (PHOTO: PTI)
जापान के खिलाड़ी का बड़ा खुलासा. (PHOTO: PTI)

भारतीय क्रिकेट टीम जापान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम के पास इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बनाने का मौका भी है. वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है. 

जापान में भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत काफी उत्साह के साथ किया गया. श्रेयस अय्यर ने मैच से पहले सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये वाकई में हमारे लिए काफी रोमांचक मैच होने वाला है. हम पहली बार जापान में खेल रहे हैं और खिलाड़ी इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड हैं. 

जापान की नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अभिषेक आनंद ने इस बीच भारतीय खिलाड़ियों को लेकर दिल की बात कही है. मिड-डे को दिए गए एक इंटरव्यू उन्होंने बताया कि जापान में रह रहे भारतीय खास तौर पर बिहार और झारखंड के लोग वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की झलक पाने को बेताब हैं.

वैभव और ईशान के लिए बनेगा 'लिट्टी-चोखा'

अभिषेक आनंद ने बताया कि जापान में बिहार और झारखंड के प्रवासियों की अच्छी खासी संख्या है, जो वहां बड़े-बड़े आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं. ऐसे में जब भारतीय टीम जापान पहुंचेगी तो खिलाड़ियों को बिल्कुल भी परायापन महसूस नहीं होगा.

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खिलाड़ियों को मिलेगा घर जैसा माहौल

अभिषेक ने आगे बताया कि हमारे पास यहां बिहार और झारखंड के काफी लोग हैं, इसलिए वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को जरा भी घर की याद महसूस नहीं होगी. हमारी अपनी कम्युनिटी एसोसिएशन है और हम अपने इन लड़कों के लिए घर जैसा स्पेशल लिट्टी-चोखा अपने हाथों से तैयार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं!

कौन हैं अभिषेक आनंद ?

अभिषेक आनंद का क्रिकेट सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. बिहार में बचपन में सॉफ्ट बॉल से क्रिकेट खेलने वाले अभिषेक ने जब आईआईटी कानपुर में दाखिला लिया तब उन्होंने सीरियस लेदर बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद वे जॉब के सिलसिले में जापान चले गए, लेकिन क्रिकेट से उनका नाता नहीं टूटा.

साल 2021 में जब जापान क्रिकेट एसोसिएशन को आईसीसी का एसोसिएट दर्जा मिला तो उनके लिए रास्ते खुल गए. उन्होंने एक लोकल क्लब ज्वॉइन किया और अपनी मेहनत के दम पर महज दो साल के भीतर जापान की नेशनल क्रिकेट टीम में जगह बना ली.

 पिछले साल मई में कुक आइलैंड्स के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले अभिषेक अब तक 18 मैचों में 275 रन बना चुके हैं. वे अपनी आईटी जॉब और क्रिकेट के इस पैशन को बहुत शानदार तरीके से संभाल रहे हैं.

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