scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थूक-थूककर बनाई रोटियां, फिर वही हुईं सर्व... UP के बागपत में शर्मनाक कांड

उत्तर प्रदेश के बागपत में रोटी बनाते समय उन पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के सड़क किनारे स्थित एक ढाबे का बताया जा रहा है.

Advertisement
X
थूककर रोटियां बनाने के आरोप में पुलिस ने महताब को गिरफ्तार किया है. (File Photo: ITG)
थूककर रोटियां बनाने के आरोप में पुलिस ने महताब को गिरफ्तार किया है. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बागपत में सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर रोटियां बनाते समय उन पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान महताब के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

एक एजेंसी के मुताबिक मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ढाबे पर रोटियां बनाते हुए नजर आ रहा है. दावा किया जा रहा है कि यही रोटियां सर्व भी की गई थीं. वीडियो में वह रोटियों पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जाने लगा.

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बागपत पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस ने वीडियो की जांच करते हुए इसमें नजर आ रहे व्यक्ति की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

4 year old devansh killed in accident
सड़क पर 4 साल के मासूम को डंपर ने कुचला, जानें कैसे हुआ हादसा
दूध में थूकने का आरोप, वीडियो के बाद जांच शुरू
Baghpat Double Murder Mahant
बागपत में मंदिर के नीचे लाशें! भिखारी बनकर छिपा था कातिल!
Baghpat's 'killer' Mahant Naresh Nath arrested (Photo: ITG)
बागपत के मंदिर में दो लाशें गाड़कर भिखारी बन छिपे महंत की कहानी
accused Mahant from Baghpat was hiding in Bengal (Photo: ITG)
मंदिर में गाड़ीं लाशें, ऊपर बिछाईं टाइल्स! बागपत का 'कातिल' महंत अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान महताब के तौर पर हुई है. उसे गिरफ्तार करने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो
बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो ऑनलाइन तेजी से प्रसारित हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने भी वायरल वीडियो को आधार बनाकर जांच शुरू की और आरोपी तक पहुंची.

फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. घटना को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जहां होती है नमक की पारंपरिक खेती, ISRO वहीं बनाएगा लॉन्च सेंटर |
    ‘रिज’ से ‘ऑरा’ तक, Gen Z और जेन अल्फा के स्लैंग में कितना फर्क? |
    'ड्यूटी पर आते-जाते वक्त वर्दी पहनने से बचें...', पंजाब पुलिस के लिए नई गाइडलाइन |
    दुनियाभर में छाया 'हनुमान अंश' का नाम, 350 करोड़ पार हुई कमाई, सफलता पर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचीं अनुप्रिया नागर |
    शूटिंग में टूटा भारतीय टीम का दिल... माने-वलारिवन की जोड़ी 10 मीटर मिक्स्ड राइफल फाइनल में हारी |
    इमरान मसूद बनाम इकरा हसन... पश्चिमी यूपी में दो मुस्लिम नेता क्यों आमने-सामने आ गए |
    युवा अमीरों की बदल रही पसंद, फ्लैट से जमीन तक... ऐसे बदल रहा है रियल एस्टेट बाजार |
    'छात्रों की गूंज' खुद कांग्रेस ने अनसुनी की, NSUI और कन्हैया का क्या दोष? |
    'सब कुछ एक बार में खत्म करना नामुमकिन!' दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग बोले- उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर फ्रीज के बदले मिले प्रतिबंधों में छूट |
    जयशंकर की 4-F डिप्लोमेसी! अमेरिका में EU नेताओं से मुलाकात में वर्ल्ड क्राइसिस पर फोकस
    Advertisement