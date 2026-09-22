थूक-थूककर बनाई रोटियां, फिर वही हुईं सर्व... UP के बागपत में शर्मनाक कांड

उत्तर प्रदेश के बागपत में सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर रोटियां बनाते समय उन पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान महताब के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

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एक एजेंसी के मुताबिक मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ढाबे पर रोटियां बनाते हुए नजर आ रहा है. दावा किया जा रहा है कि यही रोटियां सर्व भी की गई थीं. वीडियो में वह रोटियों पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जाने लगा.

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बागपत पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस ने वीडियो की जांच करते हुए इसमें नजर आ रहे व्यक्ति की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान महताब के तौर पर हुई है. उसे गिरफ्तार करने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो ऑनलाइन तेजी से प्रसारित हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने भी वायरल वीडियो को आधार बनाकर जांच शुरू की और आरोपी तक पहुंची.

फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. घटना को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

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