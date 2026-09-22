Pitra Paksha 2026 Rashifal: पितृ पक्ष पर बनेगा 'लक्ष्मी नारायण राजयोग', 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश

Pitra Paksha 2026 Rashifal: पितृ पक्ष की शुरुआत 27 सितंबर से होने जा रही है, जो कि 10 अक्टूबर को समाप्त होंगे. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो, इस बार पितृ पक्ष बहुत ही शुभ माना जा रहा है. पितृ पक्ष की शुरुआत से ठीक पहले शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां बुद्धि के कारक बुध ग्रह पहले से ही विराजमान रहेंगे. तुला राशि में शुक्र और बुध का यह महासंगम लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएगा.
वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख-सुविधा, वैभव, सौंदर्य व आकर्षण का कारक माना जाता है, जबकि बुध को बुद्धि, व्यापार, तर्क और संवाद का कारक माना गया है. जब भी इन दोनों शुभ ग्रहों की किसी राशि में युति (संयोग) होती है, तो अत्यंत शुभ और फलदायी 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' का निर्माण होता है. यह राजयोग पितृ पक्ष के दौरान कई राशियों के जीवन से आर्थिक तंगी दूर कर सुख-समृद्धि लाएगा. मुख्य रूप से 4 ऐसी राशियां हैं, जिनके लिए यह शुभ योग अपार धन-लाभ और सफलता के नए अवसर लेकर आ रहा है.
मिथुन राशि (Mithun Rashi)
शुभ प्रभाव: आपकी राशि से पांचवें (ज्ञान, संतान व आकस्मिक धन-लाभ) भाव में यह महासंयोग बनने जा रहा है.
मिलेगा यह फायदा: शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी पुराने निवेश से उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति (प्रमोशन) और मनचाहे इंक्रीमेंट का शुभ समाचार मिल सकता है. कला, मीडिया, लेखन और डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बड़े अवसर मिलेंगे.
तुला राशि (Tula Rashi)
शुभ प्रभाव: यह राजयोग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बनने जा रहा है, जिससे शुक्र और बुध दोनों आपको पूरा बल प्रदान करेंगे.
मिलेगा यह फायदा: आपके आकर्षण, व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त सुधार आएगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो अचानक धन लाभ के मजबूत योग बनेंगे. नया व्यापार शुरू करने या बिजनेस डील फाइनल करने के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा.
मकर राशि (Makar Rashi)
शुभ प्रभाव: आपके दसवें (कर्म, करियर व बिजनेस) भाव में शुक्र और बुध की युति होगी.
मिलेगा यह फायदा: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और बड़े अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो कोई बड़ा पैकेज ऑफर हो सकता है. पैतृक संपत्ति या कारोबार से जुड़े किसी पुराने विवाद का हल निकलेगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी.
कुंभ राशि (Kumbh Rashi)
शुभ प्रभाव: आपकी राशि से नौवें (भाग्य व धार्मिक यात्रा) भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है.
मिलेगा यह फायदा: आपके सोए हुए भाग्य का सितारा चमक उठेगा. रुके हुए काम बिना किसी अड़चन के पूरे होने लगेंगे. धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे. पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा. विदेश से जुड़े व्यापार या विदेशी कंपनियों में काम करने वाले जातकों को भारी आर्थिक लाभ मिलेगा.
लक्ष्मी नारायण राजयोग की शुभता बढ़ाने के उपाय
- शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें तथा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.
- किसी मंदिर में या जरूरतमंद को चावल, मिश्री, दूध या सफेद वस्त्र दान करें.
- रोजाना ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ या घी लगाकर गाय को खिलाएं.