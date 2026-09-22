scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छात्रों, बिचौलियों और IAS जांच के घेरे में...KPSC पेपर लीक में कई खुलासे, लाखों के मनी ट्रेल

KPSC पशु चिकित्सा भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. जांच के दौरान CID ने करीब 92 लाख रुपये की कथित मनी ट्रेल का पता लगाया है. इस मामले में अब तक कई छात्रों से भी पूछताछ की जा चुकी है. 

Advertisement
X
KPSC पेपर लीक में छात्रों से भी हो रही है पूछताछ.
KPSC पेपर लीक में छात्रों से भी हो रही है पूछताछ.

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही CID ने करीब 92 लाख रुपये के कथित मनी ट्रेल का पता लगाया है. जांच एजेंसी ने कथित तौर पर उस नेटवर्क की भी पहचान कर ली है जिसके जरिए परीक्षा से पहले छात्रों के पास प्रश्नपत्र पहुंचे थे. 

जांच के दौरान अब तक 40 अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा चुकी है. इनमें से 29 को FIR में आरोपी बनाया गया है. जांचकर्ताओं के अनुसार, अभ्यर्थियों, बिचौलियों, KPSC के पूर्व परीक्षा नियंत्रक एवं IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार और कथित प्रमुख बिचौलिए बसवराज कन्नाले के बीच संबंध सामने आए हैं.

बैंक खातों में लाखों रुपये के लेन-देन

सम्बंधित ख़बरें

IIT दिल्ली ने किया प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का समर्थन
अब प्रोफेसर डूला के समर्थन में उतरी IIT-D, मॉब ड्रिवेन बिहेवियर पर जताई चिंता
अब यूपी की स्कूलों की सुधरेगी व्यवस्था. हर महीने होगी बैठक. (Photo: ITG)
यूपी के स्कूलों में अब हर महीने परखी जाएगी शिक्षकों और बच्चों की रिपोर्ट
उम्र 125 साल... दिल्ली के सबसे बुजुर्ग मतदाता को भी SIR का नोटिस
New Delhi
दिल्ली में 7 साल की बच्ची से रेप, हिरासत में आरोपी, चौकी पर हंगामा
Delhi SIR Voter list.
दिल्ली SIR: 'वोटर लिस्ट से नाम काटने का फरमान नहीं है नोटिस', बोले CEO

जांच में सामने आए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार,जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान 1 लाख से 10 लाख रुपये तक की कई रकम जमा की गईं. CID ने करीब 69.2 लाख रुपये दो बैंक खातों में फ्रीज किए हैं. इसके अलावा कन्नाले और उसकी पत्नी से जुड़े खातों में करीब 71.18 लाख रुपये की राशि भी जांच के दायरे में है. जांच एजेंसी ने कन्नाले के पास से करीब 5.76 लाख रुपये नकद भी जब्त किए हैं.

Advertisement

तीन विला में अभ्यर्थियों को ले जाने का दावा

जांच के मुताबिक, प्रत्येक प्रश्नपत्र के करीब 60 से 80 सवाल कथित तौर पर परीक्षा से पहले लीक किए गए. इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों को देवनहल्ली के पास स्थित ऑर्किड निर्वाण परिसर के तीन विला में ले जाया गया था. आरोप है कि वहां कुछ अभ्यर्थियों ने लीक हुए प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास किया. CID ने कथित नेटवर्क से जुड़े WhatsApp पर हुए बातचीत की भी जांच की. जब्त किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की जा रही है, ताकि कथित पेपर लीक और पैसों के लेन-देन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पुष्टि की जा सके.

पूर्व परीक्षा नियंत्रक से भी पूछताछ

इसके साथ ही KPSC के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसी उनसे कथित भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है. CID ने गंगवार और बसवराज कन्नाले के बीच हुए संवादों की भी जांच की है. जांच के दौरान कई परिसरों की तलाशी ली गई और दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी जब्त किया गया है. CID अब बैंक लेन-देन, मोबाइल फोन से मिले डेटा, WhatsApp संवाद और आरोपियों व अभ्यर्थियों के बीच कथित संपर्कों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. मामले में आगे की जांच जारी है और कथित पेपर लीक तथा धन के लेन-देन से जुड़े आरोपों की पुष्टि के लिए डिजिटल एवं वित्तीय साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जहां होती है नमक की पारंपरिक खेती, ISRO वहीं बनाएगा लॉन्च सेंटर |
    ‘रिज’ से ‘ऑरा’ तक, Gen Z और जेन अल्फा के स्लैंग में कितना फर्क? |
    'ड्यूटी पर आते-जाते वक्त वर्दी पहनने से बचें...', पंजाब पुलिस के लिए नई गाइडलाइन |
    दुनियाभर में छाया 'हनुमान अंश' का नाम, 350 करोड़ पार हुई कमाई, सफलता पर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचीं अनुप्रिया नागर |
    शूटिंग में टूटा भारतीय टीम का दिल... माने-वलारिवन की जोड़ी 10 मीटर मिक्स्ड राइफल फाइनल में हारी |
    इमरान मसूद बनाम इकरा हसन... पश्चिमी यूपी में दो मुस्लिम नेता क्यों आमने-सामने आ गए |
    युवा अमीरों की बदल रही पसंद, फ्लैट से जमीन तक... ऐसे बदल रहा है रियल एस्टेट बाजार |
    'छात्रों की गूंज' खुद कांग्रेस ने अनसुनी की, NSUI और कन्हैया का क्या दोष? |
    'सब कुछ एक बार में खत्म करना नामुमकिन!' दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग बोले- उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर फ्रीज के बदले मिले प्रतिबंधों में छूट |
    जयशंकर की 4-F डिप्लोमेसी! अमेरिका में EU नेताओं से मुलाकात में वर्ल्ड क्राइसिस पर फोकस
    Advertisement