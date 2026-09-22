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शूटिंग में टूटा भारतीय टीम का दिल... माने-वलारिवन की जोड़ी 10 मीटर मिक्स्ड राइफल फाइनल में हारी

एशियन गेम्स 2026 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल में भारत की इलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने की जोड़ी पदक से चूक गई. भारतीय जोड़ी 376.3 अंक के साथ चौथे स्थान पर रही. चीन ने गोल्ड, साउथ कोरिया ने रजत और जापान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

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शूटिंग में माने-वलारिवन की जोड़ी हारी (Photo: PTI)
शूटिंग में माने-वलारिवन की जोड़ी हारी (Photo: PTI)

एशियन गेम्स 2026 में 22 सितंबर (मंगलवार) को शूटिंग में भारत को एक और पदक की उम्मीद थी, लेकिन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल में इलावेनिल वलारिवन और पार्थ राकेश माने की जोड़ी पदक से चूक गई. भारतीय जोड़ी ने 376.3 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल किया.

फाइनल में चीन की वांग जिफेई और शेंग लिहाओ की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 507.1 अंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. साउथ कोरिया की बान ह्योजिन और पार्क हाजुन की जोड़ी ने 502.9 अंक के साथ रजत पदक जीता.

जबकि मेजबान जापान की ओकी हानाकावा और मिसाकी नोबाता की जोड़ी 439.7 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही, और भारत की एलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने की जोड़ी  376.3 अंक के साथ चौथे स्थान पर रही.

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इलावेनिल वलारिवन के लिए यह एशियन गेम्स अब तक पदकों से भरा रहा है. वह महिला 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत रजत पदक जीत चुकी हैं और टीम इवेंट में भी भारत ने रजत पदक हासिल किया था.

यह भी पढ़ें: Asian Games 2026 Day 3 Live: सॉफ्ट टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को धोया, महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस

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10 M AIR RIFLE MIXED FINAL RESULT

वहीं पार्थ राकेश माने भी इस एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. पार्थ पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे.

मिक्सड टीम इवेंट में दोनों से एक और पदक की उम्मीद थी. दोनों ने क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 634.6 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था. 

यह भी पढ़ें: Asian Games: शूटिंग और MMA में चमके भारतीय जांबाज, एक ही दिन में 2 बार पाकिस्तान को पटका...दूसरे दिन मिले 4 मेडल

चीन ने 638.9 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया था. इसके बाद इलावेनिल और पार्थ की जोड़ी ने फाइनल में जगह बनाई. फाइनल में पदक की मजबूत दावेदार मानी जा रही थी लेकिन मेडल मुकाबले में भारतीय जोड़ी चौथे स्थान पर ही रह गई. 

फाइनल का रिजल्ट
चीन - 507.1 अंक
दक्षिण कोरिया - 502.9 अंक
जापान - 439.7 अंक
भारत - 376.3 अंक

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