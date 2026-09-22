‘रिज’ से ‘ऑरा’ तक, Gen Z और जेन अल्फा के स्लैंग में कितना फर्क?

हर जेनरेशन के बात करने का अपना अलग अंदाज होता है. खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में युवाओं की भाषा तेजी से बदल रही है. Gen Z के बीच फेमस रहे ‘रिज’, ‘ड्रिप’ और ‘नो कैप’ जैसे शब्द अब जेन अल्फा की बातचीत में नए और अलग शब्दों से जगह बना रहे हैं. दोनों जेनरेशन के बीच स्लैंग का ये बदलाव दिखाता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट किस तरह हमारी बोलचाल की भाषा को लगातार बदल रहे हैं.

और पढ़ें

रिज़ Vs ऑरा

मतलब: किसी को प्रभावित करने या आकर्षित करने की क्षमता.

जेन जी का इस्तेमाल: उसकी रिज तो देखो, वह किसी को भी आसानी से प्रभावित कर सकता है!

जेन अल्फा का इस्तेमाल: भाई में तो अलग ही ऑरा है, जहां जाता है सबका ध्यान उसी पर जाता है!

जहां Gen Z किसी के आकर्षण और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के लिए 'रिज' का इस्तेमाल करता है, वहीं जेन अल्फा के बीच 'ऑरा' किसी व्यक्ति की मौजूदगी और प्रभाव को बताने के लिए इस्तेमाल होता है.

ड्रिप Vs सिग्मा

मतलब: स्टाइलिश, आत्मविश्वासी या प्रभावशाली दिखना.

जेन जी का इस्तेमाल: उसका पहनावा देखा? उसका ड्रिप कितना शानदार है!

जेन अल्फा का इस्तेमाल: भाई तो पूरा सिग्मा लग रहा है, उसका अंदाज ही अलग है!

Gen Z के लिए 'ड्रिप’ किसी के शानदार कपड़ों या फैशन सेंस की तारीफ करने का तरीका है. वहीं Gen Alpha की भाषा में ‘सिग्मा’ का इस्तेमाल अक्सर ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे आत्मविश्वासी, अलग या प्रभावशाली माना जा रहा हो.

Advertisement

नो कैप Vs स्किबिडी

मतलब: बिना झूठ बोले सच कहना / किसी चीज को अजीब या मजेदार तरीके से बताना.

जेन जी का इस्तेमाल: नौ कैप, यह मैंने अब तक का सबसे अच्छा खाना खाया है!

जेन अल्फा का इस्तेमाल: उसका पूरा अंदाज ही स्किबिडी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा!

‘नो कैप’ Gen Z की इंटरनेट भाषा में किसी बात के सच होने पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है. वहीं ‘स्किबिडी’ जेन अल्फा की इंटरनेट संस्कृति से जुड़ा ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी अजीब, मजेदार या बेतुकी चीज के संदर्भ में किया जाता है.



Gen Z और Gen Alpha कौन हैं?

Gen Z में आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग शामिल माने जाते हैं. इसके बाद आने वाली पीढ़ी Gen Alpha कहलाती है, जिसमें आम तौर पर 2010 के दशक की शुरुआत से लेकर 2024 तक के जन्मे बच्चे शामिल किए जाते हैं. दोनों पीढ़ियां इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में बड़ी हुई हैं, लेकिन उनके बचपन और सोशल मीडिया के अनुभव अलग रहे हैं, जिसका असर उनकी भाषा और स्लैंग पर भी दिखाई देता है.

---- समाप्त ----