scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘रिज’ से ‘ऑरा’ तक, Gen Z और जेन अल्फा के स्लैंग में कितना फर्क?

हर जेनरेशन की अपनी अलग भाषा और बोलने का अंदाज होता है. Gen Z के 'रिज', 'ड्रिप' और ‘नो कैप’ जैसे स्लैंग अब जेन अल्फा के ‘ऑरा’, ‘मॉगिंग’ और ‘स्किबिडी’ जैसे नए शब्दों से बदल रहे हैं.

Advertisement
X
जेन जी के स्लैंग जेन अल्फा के स्लैंग से कैसे है अलग?
जेन जी के स्लैंग जेन अल्फा के स्लैंग से कैसे है अलग?

हर जेनरेशन के बात करने का अपना अलग अंदाज होता है. खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में युवाओं की भाषा तेजी से बदल रही है. Gen Z के बीच फेमस रहे ‘रिज’, ‘ड्रिप’ और ‘नो कैप’ जैसे शब्द अब जेन अल्फा की बातचीत में नए और अलग शब्दों से जगह बना रहे हैं. दोनों जेनरेशन के बीच स्लैंग का ये बदलाव दिखाता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट किस तरह हमारी बोलचाल की भाषा को लगातार बदल रहे हैं.

रिज़ Vs ऑरा

मतलब: किसी को प्रभावित करने या आकर्षित करने की क्षमता.
जेन जी का इस्तेमाल: उसकी रिज तो देखो, वह किसी को भी आसानी से प्रभावित कर सकता है!
जेन अल्फा का इस्तेमाल: भाई में तो अलग ही ऑरा है, जहां जाता है सबका ध्यान उसी पर जाता है!

सम्बंधित ख़बरें

बोरियत मिटाने के लिए डोपामिन डेटिंग करना कितना गलत?
डोपामिन के लिए डेटिंग! Gen Z का ये नया फंडा दे रहा स्ट्रेस?
क्या जेन जी और बॉसेज के बीच बढ़ रहा कम्युनिकेशन गैप?
मैसेज के आखिर में '!' क्यों लगाते हैं Gen Z, वर्क लाइफ पर पड़ता है असर!
कॉर्पोरेट लाइफ में जेन जी का कम्पैनियन बना AI
ऑफिस प्रेशर से लेकर मूड फ्रेश तक, AI का यूं इस्तेमाल कर रहा Gen Z
सोशल बेटरी बचाने के लिए जेन जी अपना रहे बेड रॉटिंग?
छुट्टी में Outing नहीं, बस आराम! Gen Z क्यों कर रही ‘Bed Rotting’?
डेटिंग में जेन जी क्यों कर रहा है मैक्सिंग?
Dating में भी ‘Maxxing’! Gen Z क्यों कर रही Attraction को अपग्रेड?

जहां Gen Z किसी के आकर्षण और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के लिए 'रिज' का इस्तेमाल करता है, वहीं जेन अल्फा के बीच 'ऑरा' किसी व्यक्ति की मौजूदगी और प्रभाव को बताने के लिए इस्तेमाल होता है.

ड्रिप Vs सिग्मा

मतलब: स्टाइलिश, आत्मविश्वासी या प्रभावशाली दिखना.
जेन जी का इस्तेमाल: उसका पहनावा देखा? उसका ड्रिप कितना शानदार है!
जेन अल्फा का इस्तेमाल: भाई तो पूरा सिग्मा लग रहा है, उसका अंदाज ही अलग है!

Gen Z के लिए 'ड्रिप’ किसी के शानदार कपड़ों या फैशन सेंस की तारीफ करने का तरीका है. वहीं Gen Alpha की भाषा में ‘सिग्मा’ का इस्तेमाल अक्सर ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे आत्मविश्वासी, अलग या प्रभावशाली माना जा रहा हो.

Advertisement

नो कैप Vs स्किबिडी

मतलब: बिना झूठ बोले सच कहना / किसी चीज को अजीब या मजेदार तरीके से बताना.
जेन जी का इस्तेमाल: नौ कैप, यह मैंने अब तक का सबसे अच्छा खाना खाया है!
जेन अल्फा का इस्तेमाल: उसका पूरा अंदाज ही स्किबिडी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा!

‘नो कैप’ Gen Z की इंटरनेट भाषा में किसी बात के सच होने पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है. वहीं ‘स्किबिडी’ जेन अल्फा की इंटरनेट संस्कृति से जुड़ा ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी अजीब, मजेदार या बेतुकी चीज के संदर्भ में किया जाता है. 

Gen Z और Gen Alpha कौन हैं?
Gen Z में आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग शामिल माने जाते हैं. इसके बाद आने वाली पीढ़ी Gen Alpha कहलाती है, जिसमें आम तौर पर 2010 के दशक की शुरुआत से लेकर 2024 तक के जन्मे बच्चे शामिल किए जाते हैं. दोनों पीढ़ियां इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में बड़ी हुई हैं, लेकिन उनके बचपन और सोशल मीडिया के अनुभव अलग रहे हैं, जिसका असर उनकी भाषा और स्लैंग पर भी दिखाई देता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'ड्यूटी पर आते-जाते वक्त वर्दी पहनने से बचें...', पंजाब पुलिस के लिए नई गाइडलाइन |
    दुनियाभर में छाया 'हनुमान अंश' का नाम, 350 करोड़ पार हुई कमाई, सफलता पर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचीं अनुप्रिया नागर |
    शूटिंग में टूटा भारतीय टीम का दिल... माने-वलारिवन की जोड़ी 10 मीटर मिक्स्ड राइफल फाइनल में हारी |
    इमरान मसूद बनाम इकरा हसन... पश्चिमी यूपी में दो मुस्लिम नेता क्यों आमने-सामने आ गए |
    युवा अमीरों की बदल रही पसंद, फ्लैट से जमीन तक... ऐसे बदल रहा है रियल एस्टेट बाजार |
    'छात्रों की गूंज' खुद कांग्रेस ने अनसुनी की, NSUI और कन्हैया का क्या दोष? |
    'सब कुछ एक बार में खत्म करना नामुमकिन!' दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग बोले- उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर फ्रीज के बदले मिले प्रतिबंधों में छूट |
    जयशंकर की 4-F डिप्लोमेसी! अमेरिका में EU नेताओं से मुलाकात में वर्ल्ड क्राइसिस पर फोकस |
    Offbeat Places in Uttarakhand: नैनीताल-मसूरी नहीं! इस बार घूमें उत्तराखंड की ये 7 खूबसूरत जगहें, ट्रिप बन जाएगी यादगार |
    India Women vs Sri Lanka Women Live Score, Asian Games: भारतीय टीम ने जीता टॉस, श्रीलंका की पहले गेंदबाजी
    Advertisement