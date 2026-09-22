'अब मैं खुश हूं...' कॉरपोरेट जॉब छोड़ी, कुत्ते घुमाकर 50 हजार रोज कमा रहीं है ये महिला

आमतौर पर जब काम और कमाई के बारे में भारत में सोचा जाता है, तो कुछ गिने-चुने प्रोफेशन को ही ऐसा माना जाता है कि इन सेक्टर में जॉब करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है. इनमें आईटी, मेडिकल और लॉ जैसे सेक्टर शामिल हैं. इन क्षेत्रों में काम करने के लिए खास स्किल की जरूरत होती है. लेकिन ब्रिटेन की लिज ईस्ट की कहानी इस दायरे को तोड़ती है. वह कुत्तों को घुमाकर लाखों रुपये कमा रही हैं और इस काम को चुनने के लिए उन्होंने क्रिमिनल डिफेंस लॉयर का प्रोफेशन छोड़ दिया. अब वह अपनी जिंदगी से पहले के मुकाबले ज्यादा खुश हैं. उनके पास वक्त भी है और वर्क प्रेशर भी कम है.

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अब लिज अपना डॉग-वॉकिंग बिजनेस चलाती हैं. उनका दावा है कि इस काम में वह पहले के मुकाबले हर महीने हजारों पाउंड ज्यादा कमा रही हैं और करीब आधे घंटे काम करती हैं.

12 घंटे की नौकरी और 2 घंटे का सफर

पीपल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक, लिज ने क्रिमिनल डिफेंस में करीब चार साल तक पैरालीगल के तौर पर काम किया. इस दौरान उनका काम सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं था. उन्हें प्रशासनिक काम के अलावा अदालत जाना, जेलों का दौरा करना और क्लाइंट्स से मुलाकात करना पड़ता था.

लिज के मुताबिक, कई बार उनका काम का दिन 12 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो जाता था. इसके अलावा लंदन आने-जाने में करीब दो घंटे लगते थे.

उन्होंने बताया कि इस रूटीन के बीच उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वह अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो गई हैं. उनके मन में अक्सर यह सवाल आता था कि क्या उनकी जिंदगी आगे भी ऐसी ही रहने वाली है.

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पति को कुत्तों के साथ काम करते देखा तो बदला नजरिया

लिज के करियर में बदलाव की एक बड़ी वजह उनके पति भी बने. उनके पति पहले से डॉग-वॉकिंग और डॉग-बोर्डिंग का काम करते हैं और अपने काम से खुश रहते हैं.

लिज ने देखा कि उनके पति अपने काम को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं. इसके उलट, वह खुद हर वीकेंड काम को लेकर परेशान रहती थीं और लंबे घंटों तक काम करती थीं. यहीं से उन्होंने अपने करियर को लेकर दोबारा सोचना शुरू किया.

लिज ने आखिरकार कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दी. उन्होंने एक वैन खरीदी और शुरुआत में अपने डॉग-वॉकिंग बिजनेस को खड़ा करने के लिए लोकल पब में भी काम किया. धीरे-धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया.

एक दिन में 20 से 30 कुत्ते, इतनी होती है कमाई

लिज अब आम तौर पर एक दिन में 20 से 30 कुत्तों को घुमाती हैं. इसके लिए वह करीब चार अलग-अलग आउटिंग करती हैं.उनके मुताबिक, वह प्रति कुत्ते करीब 19 डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं. उनका कहना है कि एक दिन में उनकी कमाई लगभग 400 से 530 डॉलर, यानी करीब 38 हजार से 50 हजार रुपये तक पहुंच जाती है.

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लिज का दावा है कि अब वह अपनी पुरानी कॉरपोरेट नौकरी के मुकाबले हर महीने हजारों पाउंड ज्यादा कमा रही हैं. खास बात यह है कि उनके मुताबिक अब उन्हें पहले की तुलना में करीब आधे वक्त ही काम करना पड़ता है.

लोगों ने कहा- इतनी पढ़ाई के बाद कुत्ते घुमा रही हो?

करियर बदलने के बाद लिज को उन लोगों से भी सवाल सुनने पड़े, जो उनके कानून के क्षेत्र से जुड़े होने के बारे में जानते थे.कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि कानून की पढ़ाई और इतने साल मेहनत करने के बाद उन्होंने डॉग-वॉकिंग को अपना करियर क्यों बना लिया. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने अपनी कई साल की पढ़ाई बर्बाद कर दी.

लिज इससे सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि कानून के क्षेत्र में बिताए उन सालों से उन्होंने काफी कुछ सीखा, जिसका इस्तेमाल वह आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार में करती हैं.

'लोग सोचते हैं कम कमा रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है'

लिज ने बताया कि कई लोग यह मान लेते हैं कि करियर बदलने के बाद उनकी कमाई काफी कम हो गई होगी. लेकिन उनका दावा इसके बिल्कुल उलट है.उनके मुताबिक, वह अब कॉरपोरेट नौकरी के मुकाबले हर महीने हजारों पाउंड ज्यादा कमाती हैं और पहले की तुलना में करीब आधे घंटे काम करती हैं.

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हालांकि, लिज यह भी कहती हैं कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए डॉग-वॉकिंग को करियर नहीं बनाना चाहिए. उनके मुताबिक, इस काम को वही व्यक्ति कर सकता है जिसे बाहर रहना और कुत्तों के साथ समय बिताना पसंद हो.

'नौकरी से खुश नहीं हैं तो बदलाव से डरिए मत'

लिज का कहना है कि उन्हें अब सुबह उठकर काम पर जाने में खुशी होती है. वह फिलहाल अपने पुराने करियर में लौटने के बारे में नहीं सोच रही हैं.

अपने अनुभव से वह उन लोगों को भी सलाह देती हैं जो अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि जिंदगी छोटी है और अगर कोई अपने काम से खुश नहीं है तो उसे बदलाव के बारे में सोचना चाहिए.

लिज के लिए कानून से डॉग-वॉकिंग तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अपने इस फैसले पर आज तक एक पल के लिए भी पछतावा नहीं हुआ.

ब्रिटेन में डॉग-वॉकिंग का स्कोप

आपको बता दें कि ब्रिटेन में कुत्ता पालने और उससे जुड़ी सेवाओं का अच्छा स्कोप है, खासकर डॉग-वॉकिंग, डॉग-बोर्डिंग और पेट-सिटिंग जैसी सेवाओं में.पीडीएसए की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में करीब 1.11 करोड़ पालतू कुत्ते हैं और करीब 30 फीसदी वयस्कों के पास कुत्ता है.

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ब्रिटेन सरकार भी कमर्शियल डॉग वॉकर को उन मालिकों के लिए उपयोगी सेवा मानती है, जो काम, परिवार या दूसरी वजहों से अपने कुत्ते को खुद नहीं घुमा पाते.

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