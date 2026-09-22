दुनियाभर में छाया 'हनुमान अंश' का नाम, 350 करोड़ पार हुई कमाई, सफलता पर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचीं अनुप्रिया नागर

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी की फिल्म हनुमान अंश बॉलीवुड की सबसे ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बन चुकी है. नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित इस पिक्चर ने लोगों का दिल ऐसे जीता है कि ये बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर गई. दुनियाभर में फिल्म 350 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. पिछले 46 दिन से फिल्म लगातार सिनेमाघरों में लगी हुई है, और अभी भी जबरदस्त कमाई कर रही है.

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फिल्म हनुमान अंश की सफलता इनके मेकर्स के लिए कितनी बड़ी है, शायद इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है. मात्र 2 करोड़ रुपये लगाकर इस फिल्म ने जो रिटर्न दिया है, वो बहुत बड़ा है. ये सब हनुमान जी का आशीर्वाद और चमत्कार माना जा रहा है. इसलिए प्रोड्यूसर्स भी उन्हें धन्यवाद कहने के लिए पहुंच रहे हैं.

हनुमानगढ़ी मंदिर में फिल्म की प्रोड्यूसर

फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम पहुंची थीं. फिर बीते दिन उन्हें बाबा बागेश्वर धाम में देखा गया, जहां वो गाय माता की सेवा भी कर रही थीं. अब उनका सफर राम की नगरी अयोध्या पहुंचा है, जहां अनुप्रिया हनुमान जी को समर्पित एक अत्यंत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर गईं. वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और उनसे फिल्म की सफलता का आशीर्वाद मांगा.

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हनुमानगढ़ी मंदिर से अनुप्रिया के वीडियो भी सामने आए, जिसमें उन्हें हनुमान जी के दर्शन के बाद उनकी मूर्ति लेकर जाते हुए देखा गया. वो वहां अपने परिवार के साथ आई थीं. इस मंदिर में आकर उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की, इसके बारे में अनुप्रिया ने एक समाचार एजेंसी को भी बताया.

उन्होंने कहा कि वो सोमवार की रात अयोध्या पहुंची थीं. फिल्म की रिलीज से पहले वो राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन कर चुकी थीं. उनकी फिल्म नीम करोली बाबा पर आधारित है, इसलिए जब पिक्चर को सफलता मिली तो वो दोबारा अयोध्या आईं और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया. अनुप्रिया ने भगवान को इस सफलता के लिए धन्यवाद किया.

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