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India vs Afghanistan 3rd T20I Live Score: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में बड़े बदलाव

IND vs AFG 3rd T20I Live Cricket Score: अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम तीसरे टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम करना चाहेगी. वहीं अफगानिस्तान की कोशिश आखिरी मैच को जीतकर इज्जत बचाने की होगी.

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Ind vs Afg 3rd T20 Live: कौन पड़ेगा किस पर भारी. (PHOTO: PTI)
Ind vs Afg 3rd T20 Live: कौन पड़ेगा किस पर भारी. (PHOTO: PTI)

IND vs AFG 3rd T20I Live Cricket Score: भारत और अफ़गानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला  खेला जा रहा है. इब्राहिम जादरान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रेयस अय्यर ने टॉस के समय कहा कि टीम में सिर्फ एक बदलाव किया गया है. टीम इंडिया इस सीरीज को पहले ही 2-0 से अपने नाम कर चुकी है. 

पिछले मैच में संजू सैमसन ने शानदार 57 रनों की पारी खेलकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था. इसके बावजूद अब चर्चा है कि युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को मैदान पर उतारा जा सकता है. कप्तान अय्यर पहले ही साफ कर चुके हैं कि आगामी एशियन गेम्स से पहले बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को आजमाने का पूरा मौका दिया जाएगा.

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वहीं दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की टीम इस आखिरी मैच में अपनी बैटिंग में सुधार करके भारत के खिलाफ एक मजबूत स्कोर खड़ा करना चाहेगी. दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम अपनी छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजी के अनुकूल पिचों के लिए जाना जाता है. इस सीरीज के पिछले मैचों में भी रनों की बरसात देखने को मिली है, और आज भी बड़े स्कोर की उम्मीद है.

पिच से स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, जो अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत रही है. ओस (Dew) के प्रभाव को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि बाद में चेज करना आसान हो जाता है.

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दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह.

अफ़गानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अब्दुल्लाह अहमदजई, डारविश रसूली, नूर उल रहमान, अजमातुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी..

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