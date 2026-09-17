घर में घुसा आवारा कुत्ता, 2 साल की बच्ची को खींचकर बाहर ले गया, गाल पर काटा

महाराष्ट्र के जालना शहर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर सामने आया है. गीतांजली कॉलोनी इलाके के नेशनलनगर में एक आवारा कुत्ते ने दो साल की बच्ची पर हमला कर दिया. इस हमले में बच्ची के गाल पर गंभीर चोट आई है. घायल बच्ची का नाम जैनब पठान बताया गया है. स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, आवारा कुत्ता अचानक घर में घुस गया. उस समय बच्ची घर में मौजूद थी. कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया और उसे खींचकर घर से बाहर ले गया. इस दौरान कुत्ते ने बच्ची के गाल पर काट लिया. हमले के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

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गाल पर आई गंभीर चोट

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्ची को इलाज के लिए जालना के जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया. बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. दो साल की बच्ची पर हुए इस हमले के बाद इलाके के लोगों में आवारा कुत्तों को लेकर चिंता बढ़ गई है. नागरिकों का कहना है कि जालना शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है.

घर में घुसकर बच्ची पर हमला

स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों के कारण बच्चों और आम नागरिकों के सामने खतरा बना हुआ है. नागरिकों ने महानगरपालिका प्रशासन से आवारा कुत्तों का तत्काल बंदोबस्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर ठोस कार्रवाई की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. जालना शहर में दो साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते के हमले की यह घटना एक बार फिर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को सामने ले आई है. फिलहाल बच्ची का जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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