scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर में घुसा आवारा कुत्ता, 2 साल की बच्ची को खींचकर बाहर ले गया, गाल पर काटा

जालना में आवारा कुत्ते ने घर में घुसकर दो साल की बच्ची पर हमला कर दिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुत्ता बच्ची को खींचकर बाहर ले गया और उसके गाल पर काट लिया. गंभीर रूप से घायल बच्ची को जालना के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद नागरिकों ने आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
र में घुसा आवारा कुत्ते ने बच्ची पर हमला किया. (Photo: Screengrab)
र में घुसा आवारा कुत्ते ने बच्ची पर हमला किया. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के जालना शहर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर सामने आया है. गीतांजली कॉलोनी इलाके के नेशनलनगर में एक आवारा कुत्ते ने दो साल की बच्ची पर हमला कर दिया. इस हमले में बच्ची के गाल पर गंभीर चोट आई है. घायल बच्ची का नाम जैनब पठान बताया गया है. स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, आवारा कुत्ता अचानक घर में घुस गया. उस समय बच्ची घर में मौजूद थी. कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया और उसे खींचकर घर से बाहर ले गया. इस दौरान कुत्ते ने बच्ची के गाल पर काट लिया. हमले के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

गाल पर आई गंभीर चोट

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्ची को इलाज के लिए जालना के जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया. बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. दो साल की बच्ची पर हुए इस हमले के बाद इलाके के लोगों में आवारा कुत्तों को लेकर चिंता बढ़ गई है. नागरिकों का कहना है कि जालना शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी को लोगों के हवाले करने की मांग(Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)
चॉकलेट का लालच, फिर 6 साल की मासूम से रेप... 60 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार
10 इंच से साढ़े 13 फीट तक मूर्तियां तैयार.(Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)
भोलेनाथ पैटर्न की गणेश मूर्तियों की सबसे ज्यादा मांग, इतनी है कीमत
Successful Dragon Fruit Farming farmers Hope to Earn Lakhs
Youtube बना गुरु, मोबाइल बना सहारा, ड्रैगन फ्रूट से लाखों कमा रहा किसान
आरोपी हिरासत में.(Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)
भांजी को अपशब्द कहने पर मामा ने उठाया खौफनाक कदम, ऐसे कर दी हत्या
Dog attack in Maharashtra and karnataka
महाराष्ट्र से कर्नाटक तक आवारा कुत्तों का आतंक! बच्चों पर किया हमला

घर में घुसकर बच्ची पर हमला

स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों के कारण बच्चों और आम नागरिकों के सामने खतरा बना हुआ है. नागरिकों ने महानगरपालिका प्रशासन से आवारा कुत्तों का तत्काल बंदोबस्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर ठोस कार्रवाई की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. जालना शहर में दो साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते के हमले की यह घटना एक बार फिर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को सामने ले आई है. फिलहाल बच्ची का जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Waiting Hai Review: तत्काल टिकट का काला खेल, मुन्ना भैया से पुलिसवाले बने दिव्येंदु, 'वेटिंग है' में दिखा दम? |
    Moth Kachori Recipe: घर पर बनाएं दिल्ली की फेमस मोठ की कचौड़ी, आलू की सब्जी के साथ आएगा स्वाद, आसान है बनाना |
    How to Organize Pooja Ghar: घर के मंदिर में फैला रहता है पूजा का सामान? इन 6 आसान तरीकों से मिनटों में करें ऑर्गेनाइज |
    PCOS Homeopathy Treatment : होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कंट्रोल हुई PCOS, डॉक्टर ने बताया ये कैसे है फायदेमंद |
    एसिड में जलाता था या भूखे शेर के सामने डाल देता था! माल चुराने वालों को ऐसे सजा देता था ड्रग माफिया |
    F-1 Race: ड्राइवर के ग्लव्स पर घड़ी क्यों बनी होती है? |
    बरेली: 70 KM की रफ्तार से आई आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, दर्जनों पेड़ गिरे-कच्ची दीवारें ढहीं, 3 की मौत-कई घायल |
    6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता... पिटबुल का आतंक CCTV में कैद |
    अमेरिका में शादी के 17 दिन बाद हैदराबाद के इंजीनियर की संदिग्ध मौत, शव भारत लाने के लिए परिवार ने मांगी मदद |
    राधा अष्टमी कब है? 18 या 19 सितंबर, जानें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और व्रत पारण
    Advertisement