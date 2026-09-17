How to Organize Pooja Ghar: घर के मंदिर में फैला रहता है पूजा का सामान? इन 6 आसान तरीकों से मिनटों में करें ऑर्गेनाइज

How to Organize Pooja Ghar: बेडरूम, रसोई के अलावा घर का मंदिर भी समय के साथ गंदा होने के साथ फैल भी जाता है. रोजाना पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें ढूंढना मुश्किल हो जाती हैं और इसलिए घर के मंदिर में पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को उनकी सही जगह पर रखना सबसे जरूरी है, वरना घर का मंदिर बिखरा-बिखरा दिखाई देता है.

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अगर आपके घर का मंदिर भी बिखरा-बिखरा रहता है, तो यह देखने में भी बेकार लगता है. मंदिर में इस्तेमाल होने वाली हवन सामग्री, धूपबत्ती, पूजा के कपड़े और पोशाक समेत पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें इधर-उधर हो जाती हैं और कैबिनेट में उनको तलाशने में ही समय निकल जाता है. मंदिर को ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी होता है. आइए मंदिर को साफ और व्यवस्थित करने के कुछ आसान तरीके बताते हैं.

छोटी चीजों को एक बॉक्स में रखें

घर के मंदिर में इस्तेमाल होने वाले कपूर, लौंग जैसी छोटी-छोटी चीजें अक्सर कागजों में छिपी रह जाती हैं और खराब हो जाती हैं. ऐसे में आप इन चीजों के लिए एक साफ डिब्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रसोई में मसाला दानी होती है. उस तरह की डिब्बी में आप सभी चीजों को अलग-अलग भी रख सकते हैं और इससे इनको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होती है.

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टोकरी में रखें पूजा वाले कपड़े और पोशाक

मंदिर में ज्यादा जगह नहीं होती है और इस वजह से छोटी-छोटी पोशाक को लोग इधर-उधर रख देते हैं. मंदिर की साफ-सफाई के कपड़े भी लोग अलग रखते हैं, ताकि उनका इस्तेमाल घर की सफाई में न लिया जाए. इसलिए इन सभी चीजों के लिए आप टोकरी या बकेट का यूज कर सकते हैं. इससे भगवान की सभी पोशाक और कपड़ों को एक साथ रखा जा सकता है और वो फैलेंगे भी नहीं.

धूप-अगरबत्ती को साथ रखें

प्लास्टिक के कई डिब्बे घर आते हैं, उनका इस्तेमाल आप धूप, अगरबत्ती और रुई की बत्ती रखने के लिए कर सकते हैं. जब एक जैसी चीजें साथ रखते हैं तो वो आसानी से मिल भी जाती हैं और उनको तलाश करने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है. कोशिश करें कि धूप और अगरबत्ती को नमी से दूर रखें, ताकि उनकी खुशबू और क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहे.

हवन सामग्री के लिए अलग डिब्बा रखें

हवन सामग्री में कई तरह की चीजें होती हैं, इसलिए इन्हें बाकी पूजा के सामान के साथ रखने से कैबिनेट जल्दी बिखर सकता है. इसके लिए एक अलग एयरटाइट या ढक्कन वाले डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं. हवन सामग्री को एक ही जगह रखने से जरूरत के समय पूरा सामान आसानी से मिल जाएगा और अलग-अलग पैकेट भी नहीं फैलेंगे.

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पूजा की थाली और बर्तन एक जगह रखें

पूजा में इस्तेमाल होने वाली थाली, कटोरी, घंटी और छोटे बर्तन रोजाना काम आते हैं. इन्हें मंदिर के आसपास अलग-अलग रखने के बजाय एक ही शेल्फ या ट्रे में रखें. अगर मंदिर में कैबिनेट है तो आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान रखें. कैबिनेट में अंदर की साइड आप उन बर्तनों को रख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आप कभी-कभी बड़ी पूजा के समय करते हैं. इससे रोज की पूजा के समय सामान निकालने और वापस रखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.

पुराने और खराब सामान को हटाते रहें

मंदिर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सिर्फ सामान को जमाना ही काफी नहीं है. समय-समय पर यह भी देखें कि कौन-सी चीज इस्तेमाल के लायक नहीं बची है. पुराने फूल, खाली अगरबत्ती के पैकेट, टूटे डिब्बे और बेकार हो चुके सामान को हटाते रहें. अक्सर लोग मंदिर की ऊपर-ऊपर से सफाई कर देते हैं, लेकिन इन चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं. जबकि इनकी वजह से घर के मंदिर का कोना गंदा दिखने लगता है और मंदिर में गैरजरूरी चीजें जमा नहीं होंगी और सफाई करना भी आसान रहेगा.

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