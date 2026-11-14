सोने और कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी के कारण अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया. हालांकि, Axis Bank Research का मानना है कि व्‍यापार घाटा बढ़ने के बाद भी रुपये में बड़ी गिरावट नहीं होगी, क्‍योंकि विदेशी निवेश की वापसी, सेवाओं से होने वाली कमाई और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रुपये को सपोर्ट कर सकती हैं.

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Axis Bank ने 13 नवंबर की अपनी रिपोर्ट में कहा कि अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़ने की एक बड़ी वजह सोने का आयात रहा है. इस महीने के दौरान व्यापार घाटे में हुई करीब 10 अरब डॉलर की बढ़ोतरी में लगभग 5 अरब डॉलर का हिस्सा सोने के आयात से आया है. बैंक के मुताबिक, त्योहारों के दौरान सोने की मांग में बढ़ोतरी हुई, हालांकि इसका आयात अभी भी पुराने मौसमी रुझानों के मुकाबले कम रहा.

भारत ने कितना किया आयात?

भारत के व्यापार घाटे का मतलब है कि आयात का निर्यात से ज्यादा होना.अक्टूबर में वस्तुओं का आयात बढ़कर 89.35 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि वस्तुओं का निर्यात 49.47 अरब डॉलर रहा. इस तरह दोनों के बीच अंतर करीब 39.88 अरब डॉलर पहुंच गया.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का निर्यात सालाना आधार पर करीब 45 फीसदी बढ़ा. पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों ने निर्यात को मजबूती दी. इसके बावजूद आयात में तेज बढ़ोतरी के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया.

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सोने के अलावा तेल और अन्य गैर-तेल, गैर-सोना उत्पादों के आयात में भी बढ़ोतरी हुई. गैर-तेल और गैर-सोना आयात अक्टूबर में सालाना आधार पर 33 फीसदी बढ़ा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और खाद्य तेल जैसे उत्पादों की भूमिका रही.

एक्सिस बैंक ने क्या बताई वजह?

Axis Bank Research के मुताबिक भारत के कुल विदेशी भुगतान संतुलन को समझने के लिए केवल वस्तुओं के व्यापार घाटे को देखना पर्याप्त नहीं है. सेवाओं के निर्यात और विदेशों से आने वाली दूसरी कमाई भी देश को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराती है.

बैंक के अनुसार, पिछले 12 महीनों में भारत का सेवाओं का व्यापार सरप्लस 226 अरब डॉलर रहा. इसमें विदेशों से मिलने वाले नेट ट्रांसफर और अन्य ट्रांजेक्‍शन को जोड़ने पर कुल सरप्लस करीब 332 अरब डॉलर पहुंच जाता है. यह वस्तुओं के व्यापार घाटे के असर को कम करने में मदद करता है. इसी आधार पर Axis Bank का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का चालू खाते का घाटा GDP के करीब 1 फीसदी तक सीमित हो सकता है.

विदेशी निवेशकों की वापसी से रुपये को सपोर्ट

नवंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की भारतीय बाजार में वापसी से भी रुपये को सपोर्ट मिला है. Business Today की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर के शुरुआती दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 6 अरब डॉलर का निवेश किया था. इससे भारतीय रुपये की मांग को सहारा मिला.

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11 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 0.26 फीसदी मजबूत होकर 93.69 के स्तर पर बंद हुआ था. यह अप्रैल के बाद रुपये का सबसे मजबूत लेवल है. हालांकि यह मजबूती ज्यादा समय तक कायम नहीं रही और 13 नवंबर को रुपया 94.24 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

Axis Bank का मानना है कि विदेशी निवेश का लौटना और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रुपये के लिए सकारात्मक संकेत हैं. बैंक के मुताबिक 12 महीने के औसत फॉरवर्ड क्रूड ऑयल की कीमत करीब 87 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई है.

किस बात पर निर्भर करेगी रुपये की तेजी?

Axis Bank के मुताबिक, वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में व्यापार घाटा आम तौर पर ज्यादा रहता है. इसकी भरपाई पहली और चौथी तिमाही में कम व्यापार घाटे से हो सकती है.

हालांकि रुपये के लिए जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं. अमेरिका में महंगाई बढ़ने और वहां के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें सख्त रखने की आशंका से डॉलर मजबूत हो सकता है. इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी आने पर भारत का आयात बिल बढ़ सकता है.

कुल मिलाकर, अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़ना चिंता का विषय जरूर है, लेकिन Axis Bank के आकलन के मुताबिक केवल इस आंकड़े के आधार पर रुपये पर लंबे समय तक दबाव पड़ने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा.

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