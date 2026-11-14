Young DSA संग हुई लड़ाई, Love Gill से टूटा रिश्ता, Scout OP की हरकतों से परेशान हुए सलमान खान, लगाई फटकार

बिग बॉस के घर में बीता हफ्ता यूट्यूबर स्काउट ओपी के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा है. सबसे पहले उनकी लड़ाई अपने खास दोस्त रैपर यंग डीएसए से हुई. दोनों के बीच धक्का मुक्की काफी हुई, जिसके बाद स्काउट को पूरे सीजन नॉमिनेट किया गया. बिग बॉस ने उन्हें उनकी गलती की सजा दी. लेकिन अब सलमान खान भी उन्हें उनके किए का एहसास दिलाएंगे. इस हफ्ते का वीकेंड का वार स्काउट के लिए सबसे मुश्किलों से भरा होने वाला है. इसकी एक झलक देखने मिल गई है.

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सलमान लेंगे स्काउट की क्लास

शनिवार को आने वाले बिग बॉस वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान स्काउट पर नाराज होते दिखेंगे. नए प्रोमो में सुपरस्टार के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है कि वो स्काउट की हरकतों से कितने परेशान हैं. सलमान ने उन्हें उनकी लड़ाई पर फटकारा और साथ ही उनके कॉन्फिडेंस पर भी सवाल उठाए, जो उन्होंने यंग को धक्का देने के बाद दिखाया.

सलमान ने कहा कि स्काउट का यंग को धक्का देने के बाद जो कॉन्फिडेंस था कि वो उसे 100 बार दोहराएंगे, तो उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? धमकी और धक्का, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सलमान ने आगे साफ कहा कि वो स्काउट द्वारा दिए गए धोखे पर जाने भी नहीं वाले हैं. उन्होंने स्काउट पर सवाल उठाए कि जो इंसान देश को रिप्रेजेंट करता है, और हजारों लोगों को इंस्पायर करता है. अगर ऐसे इंस्पायर करता है तो उन इंस्पायर होने वाले लोगों को उनकी तरफ से ऑल द बेस्ट.

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सलमान खान का गुस्सा स्काउट ओपी के लिए साफ देखा जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे प्रोमो में वो उनकी गलती को खुलेआम एक्सपोज करते दिखे हैं. एक्टर का कहना है कि स्काउट का दिया हुआ धक्का कोई ताकत की निशानी नहीं है. बल्कि वो उनकी कमजोरी है. हालांकि स्काउट सलमान से गलती के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वो उनकी माफी सुनने के मूड में नहीं नजर आए. अब देखना है कि जब पूरा वीकेंड का वार एपिसोड आएगा, तो यूट्यूबर को कितना कुछ सहन करना पड़ेगा.

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