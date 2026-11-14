scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Young DSA संग हुई लड़ाई, Love Gill से टूटा रिश्ता, Scout OP की हरकतों से परेशान हुए सलमान खान, लगाई फटकार

स्काउट ओपी को इस वीकेंड का वार में सलमान खान काफी कुछ कहने वाले हैं. इसकी एक झलक नए प्रोमो में देखने मिली, जहां सुपरस्टार उन्हें यंग डीएसए संग लड़ाई को लेकर फटकार रहे हैं.

Advertisement
X
स्काउट से नाराज सलमान खान (Photo: ITGD)
स्काउट से नाराज सलमान खान (Photo: ITGD)

बिग बॉस के घर में बीता हफ्ता यूट्यूबर स्काउट ओपी के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा है. सबसे पहले उनकी लड़ाई अपने खास दोस्त रैपर यंग डीएसए से हुई. दोनों के बीच धक्का मुक्की काफी हुई, जिसके बाद स्काउट को पूरे सीजन नॉमिनेट किया गया. बिग बॉस ने उन्हें उनकी गलती की सजा दी. लेकिन अब सलमान खान भी उन्हें उनके किए का एहसास दिलाएंगे. इस हफ्ते का वीकेंड का वार स्काउट के लिए सबसे मुश्किलों से भरा होने वाला है. इसकी एक झलक देखने मिल गई है. 

सलमान लेंगे स्काउट की क्लास

शनिवार को आने वाले बिग बॉस वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान स्काउट पर नाराज होते दिखेंगे. नए प्रोमो में सुपरस्टार के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है कि वो स्काउट की हरकतों से कितने परेशान हैं. सलमान ने उन्हें उनकी लड़ाई पर फटकारा और साथ ही उनके कॉन्फिडेंस पर भी सवाल उठाए, जो उन्होंने यंग को धक्का देने के बाद दिखाया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

Scout OP shaved his head in the latest promo.
गंजे होकर फूट-फूटकर रोए स्काउट, लव संग दूरियों ने बिगाड़ी हालत?
Love Gill gets support from Internet after Scout OP gf allegations
'तेरी पैंट में नाड़ा नहीं', बहन लव पर स्काउट का कमेंट, गुस्से में हुए गंजे
Anoop Bikram Shahi
सलमान से भिड़ेगा नेपाली सुपरस्टार, 'मातृभूमि' से धमाकेदार डेब्यू, कौन है?
Salman Khan,Shraddha Kapoor
'ऑल द बेस्ट', बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने से पहले श्रद्धा से बोले सलमान
Salman khan Maatrubhumi
Salman Khan Sons: 2 बेटों के पापा बने सलमान खान, 'मातृभूमि' में लाइमलाइट लूट रहे ये लड़के कौन? इंडस्ट्री से गहरा नाता, कम उम्र में बने स्टार

सलमान ने कहा कि स्काउट का यंग को धक्का देने के बाद जो कॉन्फिडेंस था कि वो उसे 100 बार दोहराएंगे, तो उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? धमकी और धक्का, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सलमान ने आगे साफ कहा कि वो स्काउट द्वारा दिए गए धोखे पर जाने भी नहीं वाले हैं. उन्होंने स्काउट पर सवाल उठाए कि जो इंसान देश को रिप्रेजेंट करता है, और हजारों लोगों को इंस्पायर करता है. अगर ऐसे इंस्पायर करता है तो उन इंस्पायर होने वाले लोगों को उनकी तरफ से ऑल द बेस्ट. 

Advertisement

सलमान खान का गुस्सा स्काउट ओपी के लिए साफ देखा जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे प्रोमो में वो उनकी गलती को खुलेआम एक्सपोज करते दिखे हैं. एक्टर का कहना है कि स्काउट का दिया हुआ धक्का कोई ताकत की निशानी नहीं है. बल्कि वो उनकी कमजोरी है. हालांकि स्काउट सलमान से गलती के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वो उनकी माफी सुनने के मूड में नहीं नजर आए. अब देखना है कि जब पूरा वीकेंड का वार एपिसोड आएगा, तो यूट्यूबर को कितना कुछ सहन करना पड़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अब रुपये का क्‍या होगा? 40 अरब डॉलर पर भारत का व्‍यापार घाटा |
    'शेख हसीना को वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी', बांग्लादेश बोला- अब फैसला भारत को लेना है |
    'मुझे खुद पर भरोसा था, आखिरी गेंद पर...', पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मोहित उल्वा ने खोला जीत का राज |
    पश्चिमी यूपी में 2017 का दबदबा 2027 में भी दोहरा पाएगी BJP? राजीव के साथ देखें दंगल |
    डायरेक्टर की गंदी हरकतों का शिकार हुई थीं स्वरा भास्कर, यौन उत्पीड़न को लेकर किया खुलासा |
    नैनीताल के जंगलों में 9 दिन से लापता 19 साल का अर्णव, ड्रोन और डॉग स्क्वॉड भी नहीं ढूंढ पाए सुराग |
    क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से निकल आते हैं 10 और? कम उम्र के लोग जरूर जान लें ये बात |
    लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा गेट पर दिया धरना, देखें बवाल |
    दहेज के लिए सऊदी अरब में पत्नी को पीटा, भारत लौटते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ पति |
    कर्ज में डूबा पाकिस्तान देख रहा छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना, PM शहबाज बोले- 2050 से पहले हासिल करेंगे मुकाम
    Advertisement