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एशियन गेम्स में भारत-पाकिस्तान की टक्कर तय? गोल्ड या ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही होगी भिड़ंत

एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों की शुरुआती दौर में भिड़ंत नहीं होगी. दोनों टीमें पुरुष वर्ग में टॉप दो सीड हैं और सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं. भारत-पाकिस्तान का सामना तभी संभव है, जब दोनों फाइनल में पहुंचें या सेमीफाइनल के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलें. महिला वर्ग में भी यही ड्रॉ पैटर्न है.

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क्वार्टर फाइनल में नहीं भिड़ेंगे भारत-पाक, एशियन गेम्स में सिर्फ मेडल मैच में टक्कर संभव. (Photo: AFP)
क्वार्टर फाइनल में नहीं भिड़ेंगे भारत-पाक, एशियन गेम्स में सिर्फ मेडल मैच में टक्कर संभव. (Photo: AFP)

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्लॉकबस्टर में से एक माना जाता है. ऐसे में जब दोनों टीमें किसी बड़े मल्टी-स्पोर्ट इवेंट में उतरती हैं, तब तमाम फैन्स की नजरें सबसे पहले इसी मुकाबले पर टिक जाती हैं. लेकिन आइची-नागोया एशियन गेम्स में इस बार भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत शुरुआती दौर में नहीं होगी.

दोनों पड़ोसी देश पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में टॉप दो सीड हैं और ड्रॉ के हिसाब से उन्हें अलग-अलग क्वार्टर फाइनल में रखा गया है.

इसका मतलब यह है कि अगर दोनों टीमें आगे बढ़ती हैं, तो उनका आमना-सामना सिर्फ मेडल मुकाबले में ही हो सकता है. 'क्रिकबज' की र‍िपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है. 

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भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने की स्थिति में यह मुकाबला सीधे मेडल से जुड़ा होगा. दोनों टीमें अगर अपने-अपने सेमीफाइनल जीतती हैं, तो फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने होंगी. वहीं, अगर दोनों में से कोई एक या दोनों सेमीफाइनल हारती हैं और ब्रॉन्ज मेडल मैच में पहुंचती हैं, तो वहां भी भारत-पाकिस्तान मुकाबला संभव है.

हालांकि, दोनों टीमों के बीच मैच होना तय नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में अलग-अलग रास्ते पर आगे बढ़ें और एक-दूसरे का सामना किए बिना ही प्रतियोगिता खत्म कर दें.

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भारत की पुरुष टीम को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है, जबकि अफगानिस्तान समेत बाकी छह टीमों को ग्रुप स्टेज से गुजरना होगा, भारत क्वार्टर फाइनल 2 में खेलेगा और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में है, दोनों मैच 28 सितंबर को होने हैं, उनके विरोधी वे टीमें होंगी जो ग्रुप स्टेज से क्वाल‍िफाई करेंगी. 

सेमीफाइनल लाइन-अप इस प्रकार है कि क्वार्टर फाइनल 2 (संभवतः भारत) के विजेता क्वार्टरफाइनल 3 के विजेताओं से भिड़ेंगे, जबकि क्वार्टर फाइनल 1 (संभवतः पाकिस्तान) के विजेता क्वार्टर फाइनल 4 के विजेताओं से भिड़ेंगे, दोनों सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को निर्धारित हैं. 

इसका मतलब है कि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी केवल गोल्ड मेडल मैच या ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में भिड़ सकते हैं, दोनों मैच 3 अक्टूबर को निर्धारित हैं. अफगानिस्तान के अलावा, नेपाल, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया और ओमान ग्रुप चरण में शामिल होंगे. 

महिला क्रिकेट इवेंट में भी ड्रॉ का पैटर्न इसी तरह रखा गया है. यानी वहां भी भारत और पाकिस्तान की टीमें शुरुआती चरण में एक-दूसरे के सामने नहीं होंगी और दोनों का मुकाबला तभी संभव होगा, जब नतीजे उन्हें मेडल मैच में आमने-सामने लाएं.

महिलाओं के मुकाबले में, भारत टॉप सीडेड टीम है, जबकि पाकिस्तान गेम्स में श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नंबर 4 पर है. लेकिन ड्रॉ ऐसा है कि टीम इंड‍िया क्वार्टरफाइनल में जापान से भिड़ेगा, और अगर वे सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, तो उनका सामना बांग्लादेश या हांगकांग, चीन से होगा. 

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दूसरी ओर, पाकिस्तान अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में थाईलैंड से भिड़ेगा, अगर वे आगे बढ़ते हैं, तो उनका सामना श्रीलंका या मलेशिया से होगा, इसलिए, भारत-पाकिस्तान का संभावित मुकाबला सिर्फ फाइनल या ब्रॉन्ज-मेडल प्ले-ऑफ में हो सकता है, जो 22 सितंबर को होना है 

भारत-पाकिस्तान अलग-अलग क्वार्टर फाइनल में
आइची-नागोया एशियन गेम्स का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा. हालांकि, क्रिकेट इवेंट इससे पहले 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी और 3 अक्टूबर तक चलेगी. क्रिकेट में सबसे पहले महिलाओं के मुकाबले होंगे, जिसका फाइनल 22 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद पुरुषों का इवेंट शुरू होगी.

पुरुष क्रिकेट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह दी गई है. बाकी छह टीमों को ग्रुप स्टेज के जरिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचना होगा. इनमें अफगानिस्तान भी शामिल है. इसका मतलब है कि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी टीमें सिर्फ गोल्ड मेडल मैच या ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में ही भिड़ सकती हैं, दोनों मैच 3 अक्टूबर को होने हैं. अफगानिस्तान के अलावा, नेपाल, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया और ओमान ग्रुप स्टेज में शामिल होंगे. 

सभी क्रिकेट मैच नागोया के पालोमा मिजुहो स्टेडियम में खेले जाएंगे, मुकाबला T20 फॉर्मेट में होगा, और इंडिया ने श्रेयस अय्यर और हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम की घोषणा पहले ही कर दी है. 

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