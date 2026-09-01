Rajma Masala Powder Recipe: बाजार का छोड़िए, घर पर बनाएं शुद्ध राजमा मसाला पाउडर, 10 मिनट में होगा तैयार!

Rajma Masala Powder: छोले हो या राजमा इनकी सब्जी ज्यादातर घरों में बनाई जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है. मगर स्वाद बढ़ाने के लिए बाजारों में खास मसाले मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल सभी करते हैं. लेकिन जिस तरह से मसालों में मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए खाने-पीने की चीजों को भी खरीदने में अब डर लगने लगा है.

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अगर आप राजमा खाना पसंद करते हैं, तो बाजार से खरीदकर मिलावटी मसाला डालने से अच्छा है कि आप साबुत मसालों को पीसकर अपने घर पर ही ताजा राजमा मसाला पाउडर तैयार कर लें. आइए हम आपको राजमा मसाले का पाउडर बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से पाउडर बना लेंगे.

राजमा मसाला पाउडर बनाने के लिए इंग्रीडिएंट्स

राजमा मसाल पाउडर बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है, बस कुछ साबुत मसालों को मिलाकर आप इसे तैयार कर लेंगे. बस आपको इनकी सही क्वांटिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी कम ज्यादा होने पर टेस्ट में फर्क पता चल जाता है.

अमचूर- 70 ग्राम

तेज पत्ता-15 ग्राम

अजवाइन- 10 ग्राम

बड़ी इलायची-25 ग्राम

जायफल- 1

लाल मिर्च- 50 ग्राम

लौंग- 5 ग्राम

जावित्री- 10 ग्राम

अनारदाना पाउडर- 70 ग्राम

सूखा अदरक पाउडर- 50 ग्राम

मेथीदाना- 120 ग्राम

जीरा- 70 ग्राम

राजमा मसाला पाउडर बनाने का तरीका

राजमा मसाला पाउडर तैयार करने के लिए सबसे पहले सभी साबुत मसालों को छांटकर अच्छी तरह साफ कर लें. अब एक पैन गर्म करें और मसालों को एक-एक करके धीमी आंच पर भूनें. सबसे पहले मेथी दाना, अजवाइन और जीरा डालकर हल्का सुनहरा होने तक रोस्ट करें. इसके बाद पैन में बची हुई सभी सामग्री डालें. अमचूर और अनारदाना पाउडर को अभी अलग रखें. मसालों को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें, जब तक उनमें से अच्छी खुशबू आने न लगे. मसाले अच्छी तरह भुन जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे मसालों को ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें. अब सबसे आखिर में अमचूर और अनारदाना पाउडर मिलाएं और एक बार फिर हल्का पीस लें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं. तैयार राजमा मसाला पाउडर को किसी साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इसे लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए डिब्बे को नमी से दूर किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर स्टोर करें.

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