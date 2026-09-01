scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rajma Masala Powder Recipe: बाजार का छोड़िए, घर पर बनाएं शुद्ध राजमा मसाला पाउडर, 10 मिनट में होगा तैयार!

बाजार में मसालों में आए दिन मिलावट की खबरें सामने आती हैं और ऐसे में बाजार से मसाले खरीदने भी डर लगने लगा है. लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले की ही तरह अब आप घर पर ही राजमा मसाला पाउडर भी बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह होती है कि घर पर आप इसे सफाई के साथ और बिना किसी मिलावट के तैयार कर लेंगे और इसका एक आधा चम्मच भी आपके खाने का स्वाद दोगुना कर देगा.

Advertisement
X
राजमा मसाला से खाने के टेस्ट बढ़ जाता है. (PHOTO:AI)
राजमा मसाला से खाने के टेस्ट बढ़ जाता है. (PHOTO:AI)

Rajma Masala Powder: छोले हो या राजमा इनकी सब्जी ज्यादातर घरों में बनाई जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है. मगर स्वाद बढ़ाने के लिए बाजारों में खास मसाले मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल सभी करते हैं. लेकिन जिस तरह से मसालों में मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए खाने-पीने की चीजों को भी खरीदने में अब डर लगने लगा है.

अगर आप राजमा खाना पसंद करते हैं, तो बाजार से खरीदकर मिलावटी मसाला डालने से अच्छा है कि आप साबुत मसालों को पीसकर अपने घर पर ही ताजा राजमा मसाला पाउडर तैयार कर लें. आइए हम आपको राजमा मसाले का पाउडर बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से पाउडर बना लेंगे. 

राजमा मसाला पाउडर बनाने के लिए इंग्रीडिएंट्स

सम्बंधित ख़बरें

Aishwarya-Aradhya Rakhi Look
सादगी में ऐश्वर्या ने मनाई राखी, कमर तक लंबे बालों में दिखीं आराध्या
Wardrobe Storage Tips
छोटी अलमारी में ठूंस-ठूंसकर रखते हैं कपड़े? अपनाएं ये 7 आसान ट्रिक्स
bhakarwadi
नाश्ते में आलू से बनाएं बाजार जैसी क्रिस्पी भाकरवड़ी, आसान है रेसिपी
खस्ता जीरा बिस्किट (Photo-ITG)
बाजार जैसे कुरकुरे जीरा बिस्किट अब बनाएं घर पर, नोट करें रेसिपी
Kareena Kapoor Khan (Photo: ITG)
23 साल पुराना विंटेज सूट, 48 हजार का चश्मा, किलर लगीं करीना कपूर, बॉस लेडी बन तोड़ा 'दायरा'

राजमा मसाल पाउडर बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है, बस कुछ साबुत मसालों को मिलाकर आप इसे तैयार कर लेंगे. बस आपको इनकी सही क्वांटिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी कम ज्यादा होने पर टेस्ट में फर्क पता चल जाता है. 

  • अमचूर- 70 ग्राम
  • तेज पत्ता-15 ग्राम
  • अजवाइन- 10 ग्राम
  • बड़ी इलायची-25 ग्राम
  • जायफल- 1
  • लाल मिर्च- 50 ग्राम
  • लौंग- 5 ग्राम
  • जावित्री- 10 ग्राम
  • अनारदाना पाउडर- 70 ग्राम
  • सूखा अदरक पाउडर- 50 ग्राम
  • मेथीदाना- 120 ग्राम
  • जीरा- 70 ग्राम

राजमा मसाला पाउडर बनाने का तरीका

  1. राजमा मसाला पाउडर तैयार करने के लिए सबसे पहले सभी साबुत मसालों को छांटकर अच्छी तरह साफ कर लें. अब एक पैन गर्म करें और मसालों को एक-एक करके धीमी आंच पर भूनें.
  2. सबसे पहले मेथी दाना, अजवाइन और जीरा डालकर हल्का सुनहरा होने तक रोस्ट करें. इसके बाद पैन में बची हुई सभी सामग्री डालें.
  3. अमचूर और अनारदाना पाउडर को अभी अलग रखें. मसालों को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें, जब तक उनमें से अच्छी खुशबू आने न लगे. मसाले अच्छी तरह भुन जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें.
  4. ठंडे मसालों को ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें. अब सबसे आखिर में अमचूर और अनारदाना पाउडर मिलाएं और एक बार फिर हल्का पीस लें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं.
  5. तैयार राजमा मसाला पाउडर को किसी साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इसे लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए डिब्बे को नमी से दूर किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर स्टोर करें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बूढ़ी अम्मा को पहनाया अपना Dior का चश्मा-बाहों में बाहें डालकर घूमे, CM विजय ने जीता दिल |
    नीम करोली बाबा ने बताए थे अच्छे दिन आने के ये 5 संकेत |
    पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मिशन पूर्व-पश्चिम, वाराणसी से वडनगर तक निकलेगी संपर्क यात्रा |
    दिल्ली में अब फ्री में लगेंगे सोलर पैनल, सरकार का तोहफा! बताईं शर्तें |
    मणिपुर के कांगपोकपी में भड़की हिंसा, 3 नागा गांवों में आगजनी, घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त |
    PAK में जिसने ठोकी पुलिस की गाड़ी... उसे बुलाकर SP ने कहा- ये देश का भविष्य! |
    राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO की तलाश अंतिम दौर में, अब बस तीन नामों पर मंथन |
    RPSC परीक्षा में पंजाबी विषय में एक भी अभ्यर्थी पास नहीं, लापरवाही पर 14 अयोग्य घोषित |
    कौन हैं रैपर बादशाह की पहली पत्नी? आखिर क्यों हुआ था तलाक? |
    US Economy Crisis: टैरिफ, बैन और मनमाने फैसले से खुद घिरा अमेरिका... एक साथ ये चार संकट!
    Advertisement