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6 बेटियों के बाद बेटे की चाह... महिला ने दिल्ली से 3 साल के बच्चे को किया अगवा, बिहार से ढूंढ लाई पुलिस

दिल्ली पुलिस ने 3 साल के लापता बच्चे को बिहार के मुंगेर से बरामद किया है. सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच की और आरोपी महिला को बच्चे समेत पकड़ लिया. महिला ने पूछताछ में बताया कि उसने बेटे की चाह में बच्चे को किडनैप कर लिया था. महिला ने बताया कि 6 बेटियों के बाद वो संतान पैदा नहीं कर पा रही थी जिसके बाद उसने ये कदम उठाया.

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दिल्ली पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया. (Photo- ITGD)
दिल्ली पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया. (Photo- ITGD)

दिल्ली पुलिस के ख्याला थाना पुलिस ने मुंगेर (बिहार) से एक 3 साल के लापता बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है. बच्चे को सुरक्षित दिल्ली वापस लाकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है.  इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुलिस टीम को 1,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक आरोपी का पीछा करना पड़ा.

दरअसल 27 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12:07 बजे ख्याला थाने में बच्चे के लापता या अपहरण की पीसीआर कॉल आई थी. शिकायतकर्ता महिला ने बताया था कि वो गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में दवा लेने गई थी. इस दौरान उसका 3 साल का बेटा पास में ही खेल रहा था और अचानक गायब हो गया. 

ख्याला थाने में इस मामले में BNS की धारा 137(2) के तहत FIR दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई. जांच के दौरान पुलिस टीम ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले.

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CCTV में एक अज्ञात महिला बच्चे को अस्पताल से बाहर ले जाती हुई दिखाई दी. आगे के कैमरों की जांच से पता चला कि वो महिला एक ई-रिक्शा में बैठकर मादीपुर गांव की तरफ गई है.

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बच्चे को अगवा कर दिल्ली से बिहार ले गई थी महिला

स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से महिला की पहचान मादीपुर में अस्थायी रूप से रह रही 31 साल की महिला के रूप में हुई. महिला बिहार के बांका की रहने वाली है और पूछताछ में पता चला कि महिला पहले ही अपने पैतृक गांव बिहार के लिए रवाना हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में मॉर्निंग वॉक से बिल्डर का गनपॉइंट पर अपहरण, मांगी 50 लाख की फिरौती, पुलिस ने चंद घंटों में सुरक्षित छुड़ाया

बिहार के मुंगेर में रेड मारकर बच्चे को बचाया

ख्याला पुलिस की एक स्पेशल टीम तुरंत हरकत में आई और बिहार के मुंगेर जिले पहुंची. वहां छापेमारी करके 3 साल के बच्चे को बरामद कर लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने खुलासा किया कि उसकी छह बेटियां हैं और मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी. उसने बेटे की चाहत में अस्पताल से बच्चे को उठाया था ताकि वो उसे अपना बेटा मानकर पाल सके.

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