scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

4 घंटे तक क्लास के बाहर खड़ी थी 11वीं की छात्रा, फिर स्कूल की छत से कूदी, मौत

फरीदाबाद की ढाबा कॉलोनी में 11वीं कक्षा की छात्रा ने निजी स्कूल की छत से छलांग लगा दी. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि छात्रा को करीब चार घंटे तक सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा किया गया था. पुलिस सिविल अस्पताल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन और परिजनों से पूछताछ कर रही है.

Advertisement
X
स्कूल की छत से गिरकर छात्रा की मौत. (File Photo: ITG)
स्कूल की छत से गिरकर छात्रा की मौत. (File Photo: ITG)

फरीदाबाद की ढाबा कॉलोनी में एक निजी स्कूल की छत से गिरने के बाद 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई. घटना गाजीपुर रोड की ढाबा कॉलोनी में हुई. छात्रा छत से नीचे गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि छात्रा को करीब चार घंटे तक सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा किया गया था. इसके बाद छात्रा स्कूल की छत पर पहुंची और वहां से नीचे छलांग लगा दी.

परिजनों के आरोप के मुताबिक छात्रा को लंबे समय तक क्लासरूम से बाहर खड़ा किए जाने के बाद वह स्कूल की छत पर पहुंची. इसके बाद उसने छत से नीचे छलांग लगा दी. छात्रा के छत से गिरते ही स्कूल में हड़कंप मच गया. छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी. घटना के बाद परिजन और स्कूल स्टाफ उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर निकले. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में छात्रा ने दम तोड़ दिया.

छात्रा के छत से गिरते ही मचा हड़कंप

सम्बंधित ख़बरें

Faridabad Two Brothers Killed
राखी बंधवाकर लौट रहे थे घर... भाइयों की दर्दनाक मौत, बहनें वेंटिलेटर पर
Faridabad Accident
फरीदाबाद में डंपर की टक्कर से दो पुलिसकर्मियों की मौत
फरीदाबाद के सोहना रोड पर हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)
फरीदाबाद में डंपर ने बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को कुचला, दोनों की मौत
Fake Cancer Medicine
रूस से MBBS, भारत में फेल... नकली कैंसर दवा बेचने वाले डॉक्टर की कुंडली
Faridabad Crime Branch Nabs Wife
8 दिन तक प्लॉट में दबा रहा पति का शव, दिव्यांग पत्नी निकली कातिल...

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच के लिए सिविल अस्पताल पहुंची. पुलिस ने छात्रा की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस स्कूल प्रबंधन और छात्रा के परिजनों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और छात्रा स्कूल की छत तक कैसे पहुंची.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल छात्रा के परिजनों की ओर से स्कूल में करीब चार घंटे तक सजा के तौर पर बाहर खड़ा किए जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. छात्रा के स्कूल की छत से गिरने और इसके बाद हुई मौत की पूरी परिस्थितियां पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी. इस घटना के बाद छात्रा के परिवार में मातम है. वहीं, पुलिस स्कूल प्रबंधन और परिजनों से पूछताछ कर मामले की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है. छात्रा की मौत के कारणों और घटना से पहले की परिस्थितियों की जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कैद में अकेले रखने पर रोक, बेटों को फोन करने की इजाजत... PAK जेल में बंद इमरान को कोर्ट से राहत |
    How To Remove Stuck Drawer: दराज के पीछे फंस गया सामान? कारपेंटर के बिना 1 मिनट में ऐसे निकालें बाहर |
    Gold Silver Price Big Fall: पीएम मोदी की अपील... चांदी 4000 रुपये सस्‍ती, सोना भी बिखरा, जानें रेट्स |
    4 घंटे तक क्लास के बाहर खड़ी थी 11वीं की छात्रा, फिर स्कूल की छत से कूदी, मौत |
    न बजट-न बड़े स्टार्स, 'हनुमान अंश' की तगड़ी कमाई देख हैरान इंडस्ट्री, मधुर भंडारकर बोले- ये केस स्टडी है |
    Team India: सिर्फ एक महीने बाद ही बदल गई टीम इंडिया, किसकी लगी लॉटरी किसका कटा पत्ता? |
    6 बेटियों के बाद बेटे की चाह... महिला ने दिल्ली से 3 साल के बच्चे को किया अगवा, बिहार से ढूंढ लाई पुलिस |
    नेपाल में सैकड़ों लाशों को जलाने की जगह दफनाया क्यों जा रहा है? ये है इसकी वजह |
    बारिश से धंसा गंगा एक्सप्रेस-वे, उन्नाव में बना 7 फीट गहरा गड्ढा |
    Rajma Masala Powder Recipe: बाजार का छोड़िए, घर पर बनाएं शुद्ध राजमा मसाला पाउडर, 10 मिनट में होगा तैयार!
    Advertisement