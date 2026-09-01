4 घंटे तक क्लास के बाहर खड़ी थी 11वीं की छात्रा, फिर स्कूल की छत से कूदी, मौत

फरीदाबाद की ढाबा कॉलोनी में एक निजी स्कूल की छत से गिरने के बाद 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई. घटना गाजीपुर रोड की ढाबा कॉलोनी में हुई. छात्रा छत से नीचे गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि छात्रा को करीब चार घंटे तक सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा किया गया था. इसके बाद छात्रा स्कूल की छत पर पहुंची और वहां से नीचे छलांग लगा दी.

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परिजनों के आरोप के मुताबिक छात्रा को लंबे समय तक क्लासरूम से बाहर खड़ा किए जाने के बाद वह स्कूल की छत पर पहुंची. इसके बाद उसने छत से नीचे छलांग लगा दी. छात्रा के छत से गिरते ही स्कूल में हड़कंप मच गया. छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी. घटना के बाद परिजन और स्कूल स्टाफ उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर निकले. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में छात्रा ने दम तोड़ दिया.

छात्रा के छत से गिरते ही मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच के लिए सिविल अस्पताल पहुंची. पुलिस ने छात्रा की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस स्कूल प्रबंधन और छात्रा के परिजनों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और छात्रा स्कूल की छत तक कैसे पहुंची.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल छात्रा के परिजनों की ओर से स्कूल में करीब चार घंटे तक सजा के तौर पर बाहर खड़ा किए जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. छात्रा के स्कूल की छत से गिरने और इसके बाद हुई मौत की पूरी परिस्थितियां पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी. इस घटना के बाद छात्रा के परिवार में मातम है. वहीं, पुलिस स्कूल प्रबंधन और परिजनों से पूछताछ कर मामले की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है. छात्रा की मौत के कारणों और घटना से पहले की परिस्थितियों की जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)





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