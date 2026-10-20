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IND vs ZIM: हरमनप्रीत और शेफाली का तूफान, भारत ने जिम्बाब्वे को 92 रन से रौंदा, 3-0 से सीरीज पर जमाया कब्जा

तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को भारत ने 92 रनों से करारी शिकस्त दी. शेफाली वर्मा ने एक बार फिर टीम के लिए तूफानी पारी खेली. शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर की दमदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर 20 ओवर में 216 रन बनाए.

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भारत को मिली बड़ी जीत. (PHOTO: X/BCCI TWITTER)
भारत को मिली बड़ी जीत. (PHOTO: X/BCCI TWITTER)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 92 रनों के बड़े अंतर से मात दे दी है. इस शानदार जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाते हुए शानदार अंदाज में क्लीन स्वीप कर लिया है.   

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तेज रही. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और अनुष्का शर्मा ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. अनुष्का ने 20 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली, जबकि शेफाली वर्मा ने महज 37 गेंदों पर 69 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. 

शेफाली और हरमनप्रीत कौर के बीच हुई 84 रनों की शानदार साझेदारी ने पारी को मजबूत रफ्तार दी. इसके बाद पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात कर दी. हरमनप्रीत ने महज 41 गेंदों में नाबाद 91 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे. 

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उन्होंने अपनी इस नाबाद पारी के दम पर भारत को निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 216 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. जिम्बाब्वे की तरफ से बिलव्ड बिजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, लेकिन वे भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकामयाब रहीं.

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जिम्बाब्वे की टीम 124 रनों पर सिमटी

217 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम नियमित अंतराल पर अपने विकेट गंवाती चली गई. जिम्बाब्वे की ओर से शार्ने मायर्स ने संघर्ष करते हुए 49 गेंदों में 60 रन बनाए, जबकि बिलव्ड बीजा ने 44 रनों का योगदान दिया. 

इनके अलावा टीम की कोई भी अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सकी. निर्धारित 20 ओवरों में जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 124 रन ही बना पाई.  भारतीय गेंदबाजों ने दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. 

नंदिनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में मात्र 18 रन देकर सबसे ज्यादा 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके. इसके अलावा क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, दीप्ति शर्मा और निकी प्रसाद को 1-1 सफलता हाथ लगी. इस तरह भारतीय टीम ने मुकाबले को 92 रनों से अपने नाम कर सीरीज का शानदार अंत किया.   

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना (कप्तान), अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़ और प्रेमा रावत.

जिम्बाब्वे: केलिस नधलोवु, बिलव्ड बीजा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, शार्ने मेयर्स, जोसेफिन नोकोमो (कप्तान), न्याशा ग्वांजुरा, मोडेस्टर मुपाचिकवा (विकेटकीपर), कुडजई चिगोरा, लॉरीन फिरी, तेंदाई मकुशा और नोमवेलो सिबांडा.

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