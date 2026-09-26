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India vs West indies: 'कोहली-रोहित करते हैं गाइड...', शुभमन ग‍िल की कप्तानी पर टीम इंड‍िया के कोच का बड़ा बयान

टीम इंडिया के बॉल‍िंग कोच ने शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम के लिए बेहद अहम है. उनके मुताबिक, टीम मैनेजमेंट यंग खिलाड़ियों को दोनों दिग्गजों से बातचीत करने और उनके लंबे इंटरनेशनल करियर के अनुभव से सीखने के मौके दे रहा है.

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भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज 27 स‍ितंबर से शुरू हो रही है (Photo: Reuters
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज 27 स‍ितंबर से शुरू हो रही है (Photo: Reuters

शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अब नए दौर में आगे बढ़ रही है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में दो ऐसे दिग्गज मौजूद हैं, जिनका अनुभव युवा कप्तान के लिए काफी अहम है. वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 स‍ितंबर को होने वाले पहले वनडे से पहले टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने यह बात कही. मोर्केल विराट कोहली और रोहित शर्मा किस तरह टीम और गिल की मदद कर रहे हैं.

मोर्केल ने गिल की कप्तानी की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि गिल ने अब तक टीम की अगुआई करते हुए 'असाधारण' काम किया है.

मोर्केल ने कहा कि टीम में कोहली और रोहित जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का होना बेहद महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक, दोनों दिग्गज सिर्फ मैदान पर अपने प्रदर्शन से ही योगदान नहीं देते, बल्कि ड्रेसिंग रूम में अपने अनुभव के जरिए भी खिलाड़ियों को गाइड करते हैं.

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मोर्केल ने कहा- टीम में उस अनुभव का वापस होना हमेशा अच्छा है. शुभमन को गाइड करने के लिए भी. मेरा मानना है कि शुभमन ने अब तक टीम की कप्तानी करते हुए शानदार काम किया है.

उन्होंने आगे कहा कि वह टीम को आकार देने में सीन‍ियर प्लेयर्स की भूमिका के बड़े सपोर्टर हैं. उनके मुताबिक, टीम में अलग-अलग खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं, जो किसी खास अनुभवी खिलाड़ी के साथ बातचीत करने में ज्यादा सहज महसूस करें.

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यंग खिलाड़ियों को मिल रहे बातचीत के मौके
मोर्केल ने बताया कि टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को कोहली और रोहित से बातचीत करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है. मकसद है कि युवा खिलाड़ी दोनों के लंबे इंटरनेशनल करियर और उनके सामने आई चुनौतियों से सीख सकें. उन्होंने कहा कि टीम इस अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रही है और खिलाड़ियों को सीनियर खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए लगातार चुनौती देती है.

मोर्केल के मुताबिक, टीम मीटिंग्स में भी ज्यादा से ज्यादा सवाल रखे जाते हैं, ताकि कोहली और रोहित अपने अनुभव साझा कर सकें. यानी शुभमन गिल के हाथों में कप्तानी की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनके साथ कोहली और रोहित का अनुभव भी मौजूद है, जिसका फायदा टीम के युवा खिलाड़ियों को दिलाने की कोशिश की जा रही है.

वेस्टइंडीज सीरीज के ल‍िए भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

भारत vs वेस्टइंडीज वनडे सीरीज 2026 
पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)
दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़)
 

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