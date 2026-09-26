Asian Games के लिए बुलेट ट्रेन से नागोया पहुंची टीम इंडिया! GOLD पर जमी खिलाड़ियों की नजर

जापानी अंदाज में सफर करते हुए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को नागोया पहुंच गई. टोक्यो से नागोया तक का यह सफर टीम ने जापान की मशहूर नोजोमी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से तय किया.
सफर के दौरान सभी खिलाड़ी बेहद आरामदायक मूड में नजर आए और उन्होंने इस हाई-स्पीड ट्रेन यात्रा का जमकर लुत्फ उठाया. टीम इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिस पर फैन्स खूब प्यार लुटा रहे हैं.
क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से टक्कर
भारतीय टीम अब सीधे नॉकआउट दौर में उतरने वाली है. भारत का सामना 28 सितंबर यानी सोमवार को क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से होगा. यह मुकाबला निसशिन में खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी.
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका उन चार टॉप टीमों में शामिल हैं जिन्हें सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है. भारतीय टीम साल 2023 के हांगझू एशियाई खेलों की गोल्ड मेडल विजेता है और इस बार भी इरादा तिरंगे को सबसे ऊंचे पायदान पर रखने का है.
Tokyo ➡️ Nagoya at bullet speed 🚄— BCCI (@BCCI) September 26, 2026
Good vibes only as #TeamIndia have arrived for the #AsianGames 2026 🙌 pic.twitter.com/0bLpTgvUn6
महिला टीम पहले ही रच चुकी है इतिहास
पुरुष टीम से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस एशियाई खेल में पहले ही देश का सिर गर्व से ऊंचा कर चुकी है. उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपना गोल्ड मेडल सफलतापूर्वक डिफेंड कर लिया है. 22 सितंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिलाओं ने श्रीलंका को 147 रनों के बड़े अंतर से धूल च चटाई थी.
September 26, 2026
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 216 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जो एशियन गेम्स के इतिहास में महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके बाद श्रीलंकाई टीम को महज 69 रनों पर समेट दिया था.
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर.