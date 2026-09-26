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Asian Games के लिए बुलेट ट्रेन से नागोया पहुंची टीम इंडिया! GOLD पर जमी खिलाड़ियों की नजर

भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपने सफर की शुरुआत 28 सितंबर से करने वाली है. भारतीय टीम की पहली टक्कर अफगानिस्तान से होगी. इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं.

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भारतीय खिलाड़ियों का बिंदास अंदाज. (PHOTO: X@BCCI)
भारतीय खिलाड़ियों का बिंदास अंदाज. (PHOTO: X@BCCI)

जापानी अंदाज में सफर करते हुए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को नागोया पहुंच गई. टोक्यो से नागोया तक का यह सफर टीम ने जापान की मशहूर नोजोमी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से तय किया. 

सफर के दौरान सभी खिलाड़ी बेहद आरामदायक मूड में नजर आए और उन्होंने इस हाई-स्पीड ट्रेन यात्रा का जमकर लुत्फ उठाया. टीम इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिस पर फैन्स खूब प्यार लुटा रहे हैं.

क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से टक्कर

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भारतीय टीम अब सीधे नॉकआउट दौर में उतरने वाली है. भारत का सामना 28 सितंबर यानी सोमवार को क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से होगा. यह मुकाबला निसशिन में खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी.

भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका उन चार टॉप टीमों में शामिल हैं जिन्हें सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है. भारतीय टीम साल 2023 के हांगझू एशियाई खेलों की गोल्ड मेडल विजेता है और इस बार भी इरादा तिरंगे को सबसे ऊंचे पायदान पर रखने का है.

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महिला टीम पहले ही रच चुकी है इतिहास

पुरुष टीम से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस एशियाई खेल में पहले ही देश का सिर गर्व से ऊंचा कर चुकी है. उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपना गोल्ड मेडल सफलतापूर्वक डिफेंड कर लिया है. 22 सितंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिलाओं ने श्रीलंका को 147 रनों के बड़े अंतर से धूल च चटाई थी. 

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 216 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जो एशियन गेम्स के इतिहास में महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके बाद श्रीलंकाई टीम को महज 69 रनों पर समेट दिया था.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर.

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