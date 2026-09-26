'बेटी की हत्या कर पंखे से लटकाया...', गुरुग्राम के PG में मिला लिव-इन में रह रही युवती का शव, मां के गंभीर आरोप

साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित इस्लामपुर गांव में एक पीजी के कमरे में 20 वर्षीय युवती का शव फंदे से लटकता मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलालपुर निवासी तनीषा के रूप में हुई है, जो अपने ही क्षेत्र के चेतन शर्मा के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप और लिव-इन में रह रही थी.

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शनिवार दोपहर चेतन ड्यूटी पर गया हुआ था. इसी दौरान दोनों के बीच कॉल न उठाने पर जब पड़ोस में रहने वाला अनुज कमरे पर पहुंचा, तो कमरा अंदर से बंद मिला. खिड़की से भीतर झांकते ही उसके होश उड़ गए. तनीषा का शव पंखे से झूल रहा था, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया.

घटना के बाद मृतका की मां ने चेतन पर हत्या का सीधा आरोप लगाते हुए बेहद गंभीर दावे किए हैं. मां का कहना है कि बेटी की हत्या कर उसके शव को पंखे से लटकाया गया है.

वहीं, गुरुग्राम में ही रहने वाली तनीषा की बहन का कहना है कि घटना से एक रात पहले ही उसकी तनीषा से सामान्य बातचीत हुई थी और वह पूरी तरह ठीक लग रही थी. परिजनों के मुताबिक, उन्हें तनीषा के लिव-इन में रहने की पहले से कोई जानकारी नहीं थी, जिससे इस पूरे मामले में कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए हैं.

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सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. सदर थाना एसएचओ इंस्पेक्टर मोहन के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोपों की भी गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

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