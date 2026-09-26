How to Organize Wardrobe: अलमारी में कपड़ों के ढेर से हैं परेशान? आजमाएं ये आसान तरीके, कम जगह में भी सेट हो जाएंगे ठंडे-गर्म कपड़े

How to Organize Wardrobe: सितंबर खत्म होने जा रहा है और अक्टूबर दस्तक देने वाला है, मौसम बदलते ही हल्की ठंड शुरू हो चुकी हैं. इस मौसम भारी जैकेट और स्वेटर नहीं, लेकिन हल्के मोटे कपड़े पहनने की जरूरत जरूर महसूस होती है. इस मौसम में कुर्ती, जींस, जैकेट, स्वेटर और गर्म कपड़ों को ज्यादा जगह देनी पड़ती है. लेकिन अगर अलमारी पहले से ही कपड़ों से भरी हो तो रोज सुबह अपनी पसंद का कपड़ा ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है.

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ऐसे में मौसम बदलने के साथ अलमारी को व्यवस्थित करना जरूरी है. इसलिए समय रहते अपने गर्मियों के हल्के कपड़ों को अलमारी से निकालकर अब उनकी जगह पर मोटे और हल्की ठंड के हिसाब से कपड़े सेट कर लेना चाहिए. गर्मियों के कपड़ों को पलंग के अंदर संभालकर रख देना चाहिए, जिससे अगले साल उनको आसानी से बाहर निकाला जा सके. इससे जगह भी बचेगी और जरूरत के कपड़े आसानी से मिल जाएंगे.

मगर अलमारी के अंदर कपड़ों को ऑर्गनाइज करके रखना लोगों किसी मुसीबत से कम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सही तरीके और ट्रिक्स से कपड़ों को रखते हैं, तो कम जगह में ही आपका काम आसानी से हो जाएगा. आइए जानते हैं अलमारी को ऑर्गनाइज करने के आसान तरीके.

सबसे पहले अलमारी पूरी खाली करें

अलमारी को व्यवस्थित करने के लिए शुरुआत एक-एक करके सभी कपड़े बाहर निकालने से करें. शेल्फ, दराज और कोनों में जमा धूल को अच्छी तरह साफ करें. कपड़े वापस रखने से पहले अलमारी को सूखे कपड़े से पोंछें और जरूरत हो तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें.

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काम के कपड़े अलग करें

अब गर्मियों के कपड़ों को एक जगह रखें और देखें कि इनमें से कौन से कपड़े अगले साल काम आएंगे. जो कपड़े लंबे समय से नहीं पहने हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं या फिट नहीं आते, उन्हें अलग कर दें. खराब कपड़ों को फेंकने के बजाय इस्तेमाल लायक कपड़ों को जरूरतमंदों को दान भी कर सकते हैं. इससे एक्स्ट्रा कपड़ों का ढ़ेर भी अलमारी में नहीं लगता है.

कपड़ों को धोकर ही रखें

सीजन खत्म होने के बाद कपड़ों को सीधे बैग या बॉक्स में न डालें. उन्हें धोकर और पूरी तरह सुखाकर ही स्टोर करना चाहिए. गर्मियों के पसीने या दाग वाले कपड़ों को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है, वरना लंबे समय तक बंद रहने पर उनमें बदबू आ सकती है.

गर्म कपड़ों को पहले से तैयार रखें

अब स्वेटर, जैकेट, शॉल, थर्मल, गर्म कुर्ते और दूसरे विंटर कपड़े निकालकर उनको पहले अच्छी तरह से चेक कर लें. जो कपड़े छोटे हो गए हैं या खराब हैं, उन्हें अलग कर दें. इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि नए सीजन में आपको क्या खरीदना है. गर्म कपड़ों को धूप दिखा दें, ताकि उनकी स्मेल खत्म हो जाए. इसके बाद

स्वेटर को हैंगर पर न टांगें

भारी स्वेटर को लंबे समय तक हैंगर पर टांगने से उनके कंधों लटकने लगते हैं और कपड़ा खिंच सकता है. इसलिए इनको मोड़कर दराज, बॉक्स या शेल्फ में रखें. शेल्फ डिवाइडर का इस्तेमाल करने से कपड़े एक-दूसरे में नहीं मिलेंगे.

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रोज पहनने वाले कपड़े सामने रखें

इस मौसम में जिन कपड़ों का इस्तेमाल रोज होता है, उन्हें अलमारी की सबसे आसान पहुंच वाली जगह पर रखें. गर्मियों के कपड़ों को ऊपर की शेल्फ या स्टोरेज बॉक्स में रखा जा सकता है. इससे सुबह तैयार होते समय बार-बार पूरी अलमारी खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

स्टोरेज बॉक्स और हुक का इस्तेमाल करें

कम जगह वाली अलमारी में छोटे स्टोरेज बॉक्स, बास्केट और हुक काफी काम आते हैं.

मफलर, टोपी, दस्ताने और दूसरे छोटे विंटर एक्सेसरीज को अलग बॉक्स में रखें.

जूते और गीले विंटर फुटवियर को एक अलग जगह पर रखें, ताकि अलमारी और घर में ज्याजा गंदगी न फैले.

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