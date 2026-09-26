RO और Water Purifier में क्या अंतर है? दोनों एक नहीं, ऐसे समझिए

घर में पीने के पानी को साफ रखने के लिए आजकल ज्यादातर लोग वॉटर प्यूरीफायर लगाते हैं. लेकिन जब वॉटर प्यूरीफायर खरीदने जाते हैं तो आरओ, यूवी, यूएफ जैसे कई नाम सुनने को मिलते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर आता है कि आखिर आरओ और वाटर प्यूरीफायर में क्या फर्क है? क्या दोनों एक ही चीज हैं या इनका काम अलग-अलग है? दरअसल, आरओ भी एक तरह का वाटर प्यूरीफायर ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि पानी साफ करने के लिए इसमें आरओ तकनीक का इस्तेमाल होता है. वहीं हर वाटर प्यूरीफायर में आरओ होना जरूरी नहीं है. कुछ प्यूरीफायर में यूवी, यूएफ या दूसरे तरह के फिल्टर लगे होते हैं.

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आरओ (RO) क्या करता है?

आरओ का पूरा नाम रिवर्स ऑस्मोसिस है. इसमें पानी को एक बहुत बारीक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है. यह मेम्ब्रेन पानी में मौजूद कई घुले हुए पदार्थों और सॉल्ट की मात्रा को कम करने में मदद करती है. आरओ का इस्तेमाल खासतौर पर ऐसे पानी में किया जाता है जिसमें टीडीएस ज्यादा हो. टीडीएस का मतलब पानी में घुले हुए अलग-अलग प्रोडक्ट की कुल मात्रा से है. उदाहरण के लिए अगर आपके घर में बोरवेल या किसी दूसरे सोर्स का पानी आता है और उसमें टीडीएस काफी ज्यादा है, तो आरओ की जरूरत पड़ सकती है.

हालांकि, आरओ की एक कमी भी है. पानी को साफ करने की प्रोसेस में कुछ पानी अलग होकर बाहर निकलता है. इसे आमतौर पर रिजेक्ट वॉटर कहा जाता है. इसलिए आरओ का इस्तेमाल करते समय पानी की बर्बादी को भी ध्यान में रखना चाहिए.

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वाटर प्यूरीफायर क्या होता है?

वाटर प्यूरीफायर एक सामान्य नाम है. पानी साफ करने वाली अलग-अलग मशीनों को वाटर प्यूरीफायर कहा जाता है. किसी प्यूरीफायर में आरओ लगा हो सकता है. किसी में यूवी हो सकता है. कुछ में आरओ के साथ यूवी और यूएफ भी दिए जाते हैं. यानी आरओ और वाटर प्यूरीफायर को पूरी तरह अलग-अलग चीज समझना सही नहीं है. इसे ऐसे समझिए कि कार एक वाहन है, लेकिन हर वाहन कार नहीं होता. उसी तरह आरओ पानी साफ करने की एक तकनीक है और वाटर प्यूरीफायर पानी साफ करने वाली पूरी मशीन के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य नाम है.

यूवी और यूएफ क्या करते हैं?

आरओ के अलावा प्यूरीफायर में यूवी और यूएफ तकनीक भी इस्तेमाल होती है. यूवी यानी अल्ट्रावायलेट. इसमें यूवी लाइट की मदद से पानी में मौजूद कई तरह के माइक्रो ऑरग्रेनिज्न को निष्क्रिय करने में मदद मिलती है. वहीं यूएफ यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन में एक बहुत बारीक फिल्टर मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है. यह पानी में मौजूद कई छोटे पार्टिकल्स और अशुद्धियों को रोकने में मदद करता है. लेकिन आरओ की तरह यूएफ पानी में घुले हुए सॉल्ट और कई दूसरे घुले पदार्थों की मात्रा को कम नहीं करता.

क्या हर घर में आरओ लगाना जरूरी है?

सिर्फ इसलिए कि आसपास के लोग आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हर घर में भी आरओ की जरूरत होगी. सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि आपके घर में आने वाले पानी की क्वालिटी कैसी है. पानी का सोर्स क्या है और उसका टीडीएस कितना है, यह जानना भी जरूरी है. अगर पानी में टीडीएस ज्यादा है तो आरओ उपयोगी हो सकता है. वहीं अगर पानी की समस्या अलग तरह की है तो यूवी, यूएफ या किसी दूसरे फिल्टर की जरूरत हो सकती है. इसलिए सिर्फ प्यूरीफायर पर आरओ लिखा देखकर उसे खरीद लेना सही तरीका नहीं है.

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प्यूरीफायर खरीदते समय क्या देखें?

वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले सबसे पहले अपने घर के पानी की जांच कराएं. इसके बाद देखें कि पानी में टीडीएस कितना है और उसमें किस तरह की समस्या है. इसके हिसाब से आरओ, यूवी, यूएफ या इनका कॉम्बिनेशन वाला प्यूरीफायर लिया जा सकता है. सिर्फ ज्यादा फिल्टर देखकर यह मत मानिए कि वही प्यूरीफायर सबसे अच्छा है. आपके घर के पानी की जरूरत के हिसाब से सही तकनीक वाला प्यूरीफायर चुनना ज्यादा जरूरी है. आरओ खुद पानी साफ करने की एक तकनीक है, जबकि वाटर प्यूरीफायर पानी साफ करने वाली पूरी मशीन को कहा जाता है. इसलिए दोनों को एक ही चीज समझना सही नहीं है.

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