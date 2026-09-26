दिल्ली में बारिश के बाद ठंड की आहट, गिरा पारा... क्या बदलने वाला है मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार को हुई हल्की बारिश के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया.

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मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री तक रह सकता है. शनिवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ये सामान्य से 0.7 डिग्री कम था. जबकि अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य दिनों की तुलना में 3 डिग्री कम था.

इसी तरह, राजधानी के कई मौसम केंद्रों पर भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को पालम में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो शुक्रवार से 3.2 डिग्री कम था. लोधी रोड पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

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राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार को तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. तापमान कम होने के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली. अगर बारिश की बात करें तो मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को सफदरजंग में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 0.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान लोधी रोड पर 0.5 मिमी बारिश हुई.

रात में हो सकती है बारिश

IMD के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शनिवार को राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहे. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. IMD ने रात में भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है.

शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड(CPCB) के मुताबिक, शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 72 (संतोषजनक) था, जबकि शुक्रवार को यह 78 था.

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