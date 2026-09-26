scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में बारिश के बाद ठंड की आहट, गिरा पारा... क्या बदलने वाला है मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार को हुई हल्की बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए रविवार के लिए अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21-23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है.

Advertisement
X
शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई (Photo: PTI)
शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई (Photo: PTI)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार को हुई हल्की बारिश के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया.

मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री तक रह सकता है. शनिवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ये सामान्य से 0.7 डिग्री कम था. जबकि अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य दिनों की तुलना में 3 डिग्री कम था. 

इसी तरह, राजधानी के कई मौसम केंद्रों पर भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को पालम में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो शुक्रवार से 3.2 डिग्री कम था. लोधी रोड पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई. 

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली: मंदिर परिसर में मिले कंकाल की सच्चाई क्या? खुल गया राज
Molestation Cases in Bihar
दिल्ली, देहरादून हो या बिहार, लड़कियों के साथ छेड़छाड़-बदसलूकी कांड
छोटे शहरों की लड़कियां नोएडा में संघर्ष कर आत्मनिर्भर बन रही हैं
रूम मेट का सुसाइड और... पढ़ें नोएडा की PG की लड़क‍ियों की कहानी
कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें घटीं
लग्जरी घरों की कीमतों में मुंबई का जलवा, ग्लोबल रैंकिंग में 8वें नंबर पर
पूर्व राजदूत जी पार्थसारथी ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं (Photo: ITG)
SIR प्रक्रिया पर भड़के पूर्व राजनयिक, कहा - बनाने वालों को नौकरी से निकालो

यह भी पढ़ें: हरदोई में बारिश बनी आफत... पेड़ गिरा तो मलबे में दबी लड़की की मौत, 6 लोग घायल, दीवार ढहने से 4 भैंसों की मौत

Advertisement

राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार को तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. तापमान कम होने के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली. अगर बारिश की बात करें तो मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को सफदरजंग में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 0.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान लोधी रोड पर 0.5 मिमी बारिश हुई.

रात में हो सकती है बारिश

IMD के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शनिवार को राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहे. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. IMD ने रात में भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है. 

शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड(CPCB) के मुताबिक, शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 72 (संतोषजनक) था, जबकि शुक्रवार को यह 78 था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Asian Games के लिए बुलेट ट्रेन से नागोया पहुंची टीम इंडिया! GOLD पर जमी खिलाड़ियों की नजर |
    Matar Ki Kachori: बोरिंग दाल-रोटी की जगह वीकेंड पर बनाएं हरी मटर की खस्ता और गरम-गरम कचौड़ी, चटपटी आलू-टमाटर की सब्जी संग लगेगी टेस्टी |
    2027 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने किया बड़ा ऐलान |
    यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक... मौसम का बिगड़ा मिजाज, देखें विशेष |
    महिला के अपहरण की कोशिश के पीछे निकली 19 साल की युवती... ये है पूरी कहानी |
    SIR पर फिर साथ आए राज-उद्धव ठाकरे, 4 अक्टूबर को करेंगे विरोध मार्च |
    'बहुत टॉर्चर हुआ हूं', रीति तिवारी के एक्स स्टेपफादर का दावा, मनोज तिवारी की Ex वाइफ पर सिंगर का आरोप |
    अखिलेश यादव का PDA रथ रायबरेली से ही क्यों चला? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    ईरान ने अमेरिका के सामने क्या नया प्रस्ताव रखा? देखें दुनिया आजतक |
    Premanand Maharaj: '2 साल से न मिले, न फोन पर बात', प्रेमानंद के शिष्य की मौत के बाद बोले परिजन
    Advertisement